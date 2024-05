Las estaciones de servicio en Córdoba y otras provincias recortan la venta de gas y la distribuidora frenó el suministro

Escuchar

“Ya no hay gas en Córdoba”. Así lo afirmó Marisa Centenaro, presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustible del interior de la provincia de Córdoba. La representante de los dueños de estaciones de servicio aseguró que la empresa Ecogas (Distribuidora de Gas del Centro), que provee además de Córdoba a Catamarca y La Rioja, se comunicó con ella y otra entidades para comunicarles que debían frenar la venta de gas. “Es por tiempo indeterminado”, dijo Centenaro con preocupación. El corte de suministro también afecta a las industrias de otras provincias, como Santa Fe y Mendoza.

“En Córdoba ya ninguna estación de servicio va a expender gas. Si nosotros hacemos caso omiso a esta medida nos sometemos a sanciones muy severas”, dijo Centenaro en diálogo con Radio con vos, pero igualmente aclaró que “la estación de GNC no almacena” el gas por lo que tampoco tendría margen para pasar por encima de la decisión de la distribuidora.

Centenaro valoró la medida como “muy grave, sorpresiva y hasta inexplicable”. “La distribuidora nos dijo que el corte es total para todos: la industria, estaciones interrumpibles y firmes. Es decir, para todos”, subrayó la dirigente empresarial, que comparte sector con un importante funcionario del Gobierno: el jefe del bloque de diputados del oficialismo Gabriel Bornoroni, también cordobés, y presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro.

“No es habitual. Nos ha sorprendido. En los 22, 23 años que tengo como estacionera recuerdo que en una o en dos oportunidades nada más hubieron cortes. Fueron cortos”, recordó Centenaro y expresó su deseo: “Estamos con la expectativa de que mañana [por este miércoles] nos avisen o comuniquen que la medida ha cesado”.

Centenaro no pudo ubicar el detonante de la actual situación, pero afirmó que “se dio un problema con un barco que estaba en Buenos Aires que contribuyó a agravar aun más la situación”. El sitio especializado en energía Econojournal dio una explicación en la misma línea.

“Enarsa, la empresa estatal que se encarga de la importación de Gas Natural Licuado (GNL), compró el fin de semana de urgencia un cargamento de GNL a [la petrolera brasileña] Petrobras que debía empezar a regasificar este martes. Pero a último momento la empresa brasileña impugnó la carta de crédito con la que debía pagarse el combustible y no autorizó la descarga del GNL en la terminal regasificadora de Escobar”, sostuvo el Econojournal. Enarsa tenía que pagarle a Petrobras, cuyo principal accionista es el Estado brasileño, US$22 millones, pero no se realizó en tiempo y forma, por lo que la compañía de Brasil no realizó la entrega.

Eso se sumó a que una de las empresas transportadoras de gas “sufrió un problema técnico en dos plantas compresoras”. Eso motivó la reacción del Gobierno, que convocó a un comité de emergencia para cortarle el gas a las mayores 100 industrias del país del norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, Córdoba y Mendoza, entre las que figuran petroquímicas, petroleras, cerealeras y empresas agroindustriales, según Econojorunal. Centenaro puntualizó que el corte no será solo para la industria, sino para todos, al menos en Córdoba.

En el caso de Rosario, Andrés Romagnoli, gerente de comunicación de Litoral Gas, afirmó: “Esta tarde tuvimos la comunicación de la empresa que nos provee de gas, que es la dueña de los gasoductos que viene desde Vaca Muerta y distintos yacimientos, informándonos que tenían una dificultad en dos plantas compresoras y esto dificultaba la normal provisión de gas natural”.

“Teniendo en cuenta los días fríos y el mayor consumo domiciliario que estamos registrando, estamos pidiendo a todas las GNC e industrias de la zona, Rosario y el sur de la provincia de Santa Fe, restringir el consumo durante estas horas hasta que la empresa TGN pueda volver a poner en operación las dos plantas compresoras que tienen alguna dificultad”, expresó Romagnoli, quien luego agregó: “No sabemos exactamente la duración”.

Enarsa y Petrobras

Dado que Enarsa es una empresa estatal argentina y que Petrobras es controlada de manera mayoritaria por el Estado de Brasil, surge el interrogante respecto a si el tema no podría ser resuelto por la vía diplomática entre ambos países. Uno de los inconvenientes es que los dos jefes de Estado, Javier Milei y Lula Da Silva, no tienen relación entre ellos.

Milei, en una entrevista con el periodista y columnista de LA NACION Jaime Bayly, en plena campaña electoral rumbo al balotaje presidencial, afirmó que Lula es un “comunista” y que estuvo preso por “corrupto”. También aseguró que no se reuniría con Lula en caso de triunfar y convertirse en Presidente. Previamente también había dicho que no iba a tener relaciones comerciales con “Lula ni con ningún comunista”.

El mandatario brasileño nunca le respondió. El gobierno argentino, ya con Milei al frente el Ejecutivo le solicitó una reunión hace más de un mes y vaticinó que el encuentro iba a producirse en las semanas siguientes a la solicitud. Pero todavía no se conoce cuál fue la respuesta de Brasil. Los únicos dichos de Lula sobre Milei fueron cuando en diálogo con la prensa, a mediados de abril, afirmó: “Sé que mi canciller [Mauro Vieira] recibió una carta del presidente Milei, pero lo que pasa es que nuestro canciller viajó y todavía no vi la carta. Cuando regrese, la recibiré. No sé que dice en la carta, por tanto no puedo responder”. A casi dos meses de la carta que le envió a Milei, todavía Lula no afirmó, al menos en público, haberla leído.

LA NACION

Temas CórdobaEnergía