Alberto Fernández acusó a Milei de usar fondos públicos para su viaje a España

El exmandatario Alberto Fernández criticó este viernes al presidente Javier Milei por su viaje a España, donde se reunirá con empresarios y mantendrá un encuentro con el líder del partido ultraderechista Vox. “Milei viaja con dinero del Estado a un mitin del fascismo mundial”, dijo el extitular del Ejecutivo. Este viernes desde el Gobierno justificaron el viaje en avión presidencial y marcaron que el objetivo principal del mandatario de La Libertad Avanza (LLA) es su encuentro con responsables de firmas del país ibérico que invierten en la Argentina.

A través de su cuenta de X, Fernández escribió: “Milei viaja con dinero del Estado a un mitin del fascismo mundial. Eso ocurre mientras tu salario se deprime y se quiebra el empleo registrado”. Luego se preguntó de manera retórica si “¿entendemos que el desarrollo argentino y el bienestar del pueblo no están en sus planes?”.

Milei viaja con dinero del Estado a un mitin del fascismo mundial. Eso ocurre mientras tu salario se deprime y se quiebra el empleo registrado. Entendemos que el desarrollo argentino y el bienestar del pueblo no están en sus planes? pic.twitter.com/VoE2fSaWGF — Alberto Fernández (@alferdez) May 17, 2024

Junto a su publicación, el también expresidente del Partido Justicialista compartió un gráfico que tiene como fuente el “Ministerio de Trabajo en base al Sistema Integrado Previsional Argentino y AFIP”, sin aclarar cuál es el informe sobre el que se basan los cálculos ni cuándo fue publicado, de la evolución de la cantidad de trabajadores registrados en el sector privado. El cuadro indica que el empleo formal creció durante los gobiernos de Cristina Kirchner y el suyo, mientras que disminuyó durante el mandato de Mauricio Macri y los cinco meses que lleva Milei en el poder.

Según el gráfico, se perdieron más de 62.000 empleos en el sector privado durante la gestión del libertario.

Las críticas de Fernández se dan en el marco del viaje de Milei a España, para cual utilizó el avión presidencial pese a no tener agenda de Estado. En el país ibérico, el libertario se reunirá con empresarios y mantendrá dos encuentros con el partido ultraderechista Vox.

Más temprano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó el uso del dinero público. El portavoz libertario aseguró en su conferencia de prensa en Casa Rosada que no es un viaje “particular” ya que el mandatario se reunirá con empresarios españoles “que tienen una gran participación en inversiones en la Argentina”.

“Lo más importante de la agenda es que se reúne con los principales empresarios, que tienen una gran participación en las inversiones argentinas. Parte de lo que hizo el kirchnerismo fue espantar a cada persona que quería traer un dólar a la Argentina. Así que no, no somos kirchneristas”, explicó el vocero ante una consulta que comparaba esta acción de Milei con prácticas del gobierno anterior.

Asimismo, se refirió al hecho de que no se informaron los gastos del viaje al país ibérico. “Los recibimos con cierto rezago. Tengo los gastos recién ahora del viaje a Los Ángeles, entonces no puedo decirlos antes del viaje. No hacemos ninguna autocrítica en términos de gastos porque te puedo asegurar que si hay un gobierno austero y que gasta lo mínimo e indispensable, es este”, sostuvo.

Tras ello, insistió: “No son viajes privados; de hecho, cuando el Presidente hizo viajes privados, los hemos pagado con nuestros propios bolsillos. Así que no actuamos como kirchneristas ni lo vamos a hacer”. Ante una nueva pregunta en esa misma línea, marcó: “¿Pensás que una reunión con Elon Musk no tiene ninguna implicancia en la Argentina? ¿Verte con uno de los empresarios más grandes del mundo como Presidente de la Nación no es importante?”.

