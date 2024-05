El Gobierno justificó el viaje de Milei a España en avión presidencial pese a que no tiene agenda de Estado

Escuchar

El Gobierno justificó este viernes el viaje del presidente Javier Milei a España en el avión presidencial ARG-01 pese a que no tiene agenda de Estado. Lo sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. El portavoz libertario aseguró que no es un viaje “particular” ya que el mandatario se reunirá con empresarios españoles “que tienen una gran participación en inversiones en la Argentina”.

“Lo más importante de la agenda es que se reúne con los principales empresarios, que tienen una gran participación en las inversiones argentinas. Parte de lo que hizo el kirchnerismo fue espantar a cada persona que quería traer un dólar a la Argentina. Así que no, no somos kirchneristas”, explicó el vocero ante una consulta que comparaba esta acción de Milei con prácticas del gobierno anterior.

Asimismo, se refirió al hecho de que no se informaron los gastos del viaje al país ibérico. “Los recibimos con cierto rezago. Tengo los gastos recién ahora del viaje a Los Ángeles, entonces no puedo decirlos antes del viaje. No hacemos ninguna autocrítica en términos de gastos porque te puedo asegurar que si hay un gobierno austero y que gasta lo mínimo e indispensable, es este”, sostuvo.

Tras ello, aclaró: “No son viajes privados, de hecho, cuando el Presidente hizo viajes privados, los hemos pagado con nuestros propios bolsillos. Así que no actuamos como kirchneristas ni lo vamos a hacer”. Tras ello, ante una nueva pregunta en esa misma línea, marcó: “¿Pensás que una reunión con Elon Musk no tiene ninguna implicancia en la Argentina? Verte con uno de los empresarios más grandes del mundo como Presidente de la Nación no es importante?”.

