Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei por sus críticas al periodismo y dijo que recuerda “las épocas más oscuras del autoritarismo”

El expresidente nacional, Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei en su cuenta oficial de X y lo acusó de iniciar “una campaña de estigmatización y persecución contra contra medios y periodistas en nuestro país, recordando las épocas más oscuras del autoritarismo”.

Luego señaló: “Sus descalificaciones ponen en riesgo a las personas a las que alude porque indefectiblemente conllevan odio y violencia en una sociedad cuyos ánimos el mismo presidente se ha encargado de crispar”.

“A lo largo de los años, he sido objeto de críticas. También he debido soportar (y soporto) mentiras y difamaciones. A pesar de saber lo injusto de esas prácticas, nunca demandé a ningún periodista, no discriminé medios y mucho menos busqué condicionarlos para llevarlos a la quiebra”, sostuvo el exmandatario del Frente de Todos.

En este sentido, hizo un llamado a respetar la libertad de expresión: “Creo fervientemente en la libertad de expresión y en la obligación de respetarla y hacerla respetar”.

“Con el maltrato del adversario o del crítico empieza el autoritarismo y el autoritarismo no llega como un cataclismo, sino que se instaura gradualmente con la violencia verbal que día a día se instala”, indicó. Y sentenció: “Antes de que sea tarde debemos decir basta”.

Las críticas a periodistas y el llamado de atención de Adepa

Desde que asumió como presidente, Milei ha atacado a distintos periodistas que fueron o son críticos con su gestión. En los últimos días redobló su ataque contra periodistas y hasta celebró la posibilidad de que el diario Perfil pueda “ir a la quiebra”.

Fue a lo largo de una entrevista de tres horas con Alejandro Fantino cuando el mandatario lanzó descalificaciones personales contra profesionales de distintos medios de comunicación.

En la mayoría de los casos no mencionó sus nombres, pero sí realizó alusiones bastante obvias. En un momento de la charla, Milei apuntó contra un autor, al que tampoco puso nombre pero identificó como un “novelista” que escribe columnas y que lo ha señalado en sus textos como un “populista de derecha”. “Hay algunos imbéciles que hablan de populismo de derecha. Es una de las formas estúpidas de cortos intelectuales, que además se creen que son grandes porque publican libros y notas muy pomposas, y son bestias”, dijo.

“En Estados Unidos, el liberal no es un liberal, es un socialdemócrata. Lo que nosotros llamamos liberales ellos le dicen conservadores. Por eso nosotros usamos el término libertario. Cuando Rothbard hace referencia a esto como populismo de derecha, por decirlo de alguna manera, no es populismo, sino hacer a los liberales populares. Es ser popular, no populista. Ni siquiera saben traducir bien. Son tan brutos que hasta traducen literal. Quiero con esto que el novelista este aprenda algo. Porque escribe cada pelotudez”, indicó el presidente.

Luego, las críticas fueron dirigidas a la periodista Romina Manguel, a quien Milei tampoco mencionó por su nombre. Lo hizo ante una consulta sobre la frase del diputado oficialista Alberto “Bertie” Benegas-Lynch acerca de la obligatoriedad de la educación que despertó polémica durante el fin de semana. Había sido en una conversación con Manguel en FM Milenium.

“Fue una frase desafortunada, pero además sacada de contexto por una periodista que juega en contra sistemáticamente, que vive hablando pestes”, señaló el Presidente. Y sentenció: “A esa periodista no le tiene ni que pesar el estudio porque lo que quiere es destruir este espacio. Es un error de Bertie haber ido a ese lugar. Los periodistas juegan. Hay un montón que juegan para destruir y por eso no tenés que ir a darles notas a esos tipos. No les interesa saber cómo pensás o tener una mejor visión de cómo funciona el mundo. Les interesa ver qué definición te sacan para hacer daño”.

En otro tramo habló sobre Víctor Hugo Morales, a quien elogió como relator de fútbol (“es el mejor”), pero lo consideró “un tipo literalmente despreciable”. Lo mencionó como “Víctor Humo”.

La semana pasada, en una conferencia que dio en el Paseo La Plaza, el Presidente había apuntado también contra Joaquín Morales Solá. “El círculo rojo siguió subestimándonos, diciendo que éramos un error, que solo representamos a gente enojada. Ellos no pueden cambiar el modelo y siguen enojados con eso. En algunos periodistas se nota de manera grosera. Creo que el caso más violento y más agresivo de todos es el de Morales Solá, profundamente ofuscado en un programa diciendo: ‘Milei tiene que entender que los periodistas somos el nexo con la sociedad, no puede estar hablando por Twitter con la sociedad’. El periodismo es muy violento, agrede mucho y cuando uno le contesta se victimiza y llora censura. Los entiendo porque son parte del círculo rojo que perdió. Y como no entienden, agreden”, apuntó.

Este martes, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), hizo referencia a las declaraciones de Javier Milei y señaló que las “descalificaciones presidenciales injuriantes” a medios de comunicación y periodistas pueden generar un “clima de hostilidad e intimidación de la labor periodística”.

“Todo funcionario tiene derecho a disentir, desmentir, replicar y criticar una información u opinión publicadas. Incluso el funcionario puede sentirse agraviado y tiene derecho a defenderse. Pero debe hacerlo honrando su responsabilidad institucional”, sostuvo Adepa. Y agregó: “Reemplazar esa actitud, aún firme y vehemente, por la argumentación descalificante, el ataque ad hominem, la injuria o la generalización estigmatizante de la profesión, genera un clima de hostilidad e intimidación de la labor periodística en sí”.

“Esto puede provocar efectos nocivos, como la autocensura y el acoso digital, que incluso podría traducirse en violencia de otro tipo”, remarcó la entidad en un documento que tituló: “Un debate libre y vibrante no necesita la descalificación”.

