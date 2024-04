Milei volvió a cargar contra el periodismo: lo tildó de corrupto, sucio, prostituido y extorsivo

Escuchar

El presidente Javier Milei volvió a cargar bien temprano en la mañana de este miércoles contra la prensa. En una catarata de acusaciones, dijo que los periodistas se volvieron “profetas de la verdad” a los que no se puede cuestionar y, siempre en esa línea, aseguró que primero “pegan” y después “pasan factura”. También consideró que “la extorsión es moneda corriente”. Y en su seguidilla de agravios los tildó de corruptos, sucios, prostituidos, mentirosos y extorsivos. También lanzó una advertencia: dijo que va a “bajarlos de esa torre de marfil” en la que a su entender se encuentran. Esto llega en medio de una semana donde se trenzó con distintos referentes de los medios, que cuestionaron sus medidas o posicionamientos.

En su descargo, Milei habló del paso por la Argentina de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, y recordó que en ese momento no solo planteó una nueva doctrina en política exterior, sino también la necesidad de que exista una “verdadera libertad de expresión”. No obstante, sobre esto último aclaró: “Pero para todos. No solamente para algunos”.

Luego, arremetió contra la prensa, en el corolario de una serie de expresiones en las que se había mostrado desinteresado ante la posibilidad de quiebra del Diario Perfil, había acusado a la periodista Romina Manguel por la declaración “absolutamente desafortunada” del diputado libertario “Bertie” Benegas Lynch y también criticado, sin nombrarlo, al periodista de LA NACION Jorge Fernández Díaz.

“El periodismo se ha acostumbrado a lo largo de las últimas décadas a que deben ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar, ni desmentir, ni corregir. Si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones”, sostuvo Milei, que en oportunidades anteriores también fue contra Clarín y tildó de “operar” en su contra a otros referentes del rubro, como Hugo Alconada Mon.

“Lo indignante de todo esto no es la pretendida superioridad de quienes ejercen un rol que, en esencia, es efectivamente noble. Sino que, al igual que ha ocurrido con todo el resto de las cuestiones vinculadas a la política, el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial . La extorsión es moneda corriente. La mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente también ”, denunció el Presidente, que decidió eliminar los aportes estatales oficiales a los medios de comunicación, y luego sentenció: “ Primero te pegan y después te pasan la factura. Cifras siderales”.

Al respecto de esto último, el líder libertario acusó a “la mayoría de los políticos” de pagar estos supuestos montos, por lo que marcó: “Quedan presos de su propia trampa, ya que nunca pueden contestar los ataques, a riesgo de que expongan sus negocios”.

En cambio, aseguró que los integrantes de La Libertad Avanza no le deben nada a nadie. “No tenemos negocios con nadie y no nos vamos a quedar callados frente a las operaciones, la mentira, la calumnia, la injuria o la difamación. Vamos a contestar. Vamos a decir nuestra verdad. Vamos a bajarlos de esa torre de marfil en la que creen que viven ”, advirtió.

Y para cerrar, el mandatario que es habitué de algunos programas, dijo: “Libertad de expresión significa que nadie puede evitar que hablemos. Ni siquiera los sagrados periodistas”.

El mensaje del mandatario, titulado Libertad de expresión, para todos fue replicado de forma inmediata por el vocero Manuel Adorni. Ambos ya fueron advertidos en otras oportunidades por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) pero minimizaron las objeciones.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PARA TODOS.



Hace algunos días cuando recibimos a la General Richardson en Buenos Aires aprovechamos la oportunidad para presentar una nueva Doctrina de Política Exterior para la Argentina.



Durante esa presentación dijimos que parte de nuestra visión es… — Javier Milei (@JMilei) April 10, 2024

LA NACION

Temas Javier Milei