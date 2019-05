Alberto Fernández realizará su primera actividad como precandidato en Santa Cruz

Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio / LA NACION

19 de mayo de 2019 • 23:41

RIO GALLEGOS.- Alberto Fernández, el exjefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner, realizará aquí su primera actividad como precandidato presidencial en la fórmula que integrará junto a Cristina Kirchner. Tiene previsto reunirse con la gobernadora Alicia Kirchner e inaugurar un ciclo de capacitación sobre formación política, no se descarta que visite el Mausoleo de Nestor Kirchner, en el cementerio de la ciudad.

La actividad estaba prevista aquí desde antes que la ex presidenta anunciara el sábado pasado la nominación de su ex jefe de Gabinete, a presidente de su espacio político, pero ahora se convirtió en la primera actividad oficial como pre candidato presidencial de Fernandez por el kirchnerismo.

El anuncio aquí también tuvo fuerte impacto, ya que hace solo diez días, el oficialismo, adelantó las elecciones con la intención que la posible candidatura de Cristina Kirchner a presidente y su participación en las PASO, traccione votos para su cuñada que se presentará por la re elección. La gran incógnita es si el cambio, no terminará perjudicando al kirchnerismo local.

A poco de conocerse el anuncio, la gobernadora Alicia Kirchner, consideró a través de las redes sociales, que Alberto Fernández y su cuñada "están construyendo la unidad que necesitamos", consideró y afirmó que la decisión e Cristina Kirchner "es una muestra más de su inmensa entrega y compromiso por nuestro país. Y completó su mensaje: "nuestra obligación como militantes es trabajar desde cada rincón de nuestra Patria con la firme convicción de que la Argentina va a salir adelante. #PrimeroLaPatria".

Fernández llega a una ciudad y una provincia que ha visitado varias veces, primero como integrante del Grupo Calafate, aquel grupo de dirigentes del que formó parte junto a Eduardo Duhalde, cuando los Kirchner empezaron a madurar la idea de llevar su proyecto político al resto del país. Después lo acompañaría en reiteradas oportunidades a Nestor Kirchner, cuando durante su presidencia, viajaba los fines de semana a Río Gallegos o El Calafate.

La actividad central de Fernández está prevista para la tarde al inaugurar el "Ciclo de Debate de Formación Política", una actividad en el SUM de la Unión de Personal Civil de la Nación, UPCN. La actividad está organizada por agrupaciones del FPV -PJ de Río Gallegos y será acompañado por la gobernadora y el vice-gobernador, Pablo Gonzalez.

En tanto que Fernandez ya anunció que el martes acompañará a la ex jefa de Estado a los Tribunales de Comodoro Py, cuando se inicie el juicio por la obra pública en Santa Cruz, donde se la imputa de haber liderado una asociación ilícita que causó un perjuicio millonario al estado luego de instrumentar un esquema de beneficios exclusivos que favoreció a Lázaro Báez. La mayor parte de la obra pública investigada en la causa, tuvo como escenario a Santa Cruz.

Además de acompañar a la ex presidenta, Fernández integra el amplio listado de testigos presentado por la defensa de la ex presidenta, entre los que se encuentran todos los ex jefes de Gabinete, y varios empresarios conocidos. En el caso del ahora candidato, fue convocado a prestar declaración testimonial, y como tal, deberá responder las preguntas del abogado de Cristina, Carlos Beraldi y de los acusadores.