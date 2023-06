Alberto Fernández recibe a Scioli en la Casa Rosada tras las fuertes tensiones por el cierre de listas

escuchar

Alberto Fernández y Daniel Scioli se reúnen este mediodía en Casa Rosada. El encuentro entre ambos, que no fue anunciado en la agenda oficial, y se da a una semana de que Fernández diera de baja la precandidatura de Scioli a la presidencia de la Nación, en medio de fuertes tensiones en el espacio. El movimiento, con el que el mandatario terminó colocando a Agustín Rossi como vicepresidente de la fórmula que encabeza Sergio Massa, es considerado una “traición” por diferentes voces del espacio y hasta la propia Cristina Kirchner se refirió al tema. La exmandataria y el exgobernador se vieron este miércoles en el Senado y Scioli también se reunió con Sergio Massa ayer por la mañana.

El encuentro de hoy, en vistas a la cumbre del Mercosur del próximo martes en Iguazú, es el segundo entre ambos en lo que va de la semana. El primero fue el lunes, cuando viajaron rumbo a Brasil en visita de Estado a ese país, al cumplirse 200 años de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. En ese vuelo, el primero que Fernández hizo a bordo del ARG 01, el nuevo avión presidencial, se encerraron a solas en una de las salas de la aeronave y dialogaron durante buena parte de trayecto.

Scioli se había lanzado a la precandidatura presidencial en marzo pasado, con el aval de Fernández. La sostuvo aún a pesar de las presiones desde distintos sectores del Frente que buscaban bajarlo, mientras el mandatario insistía con la necesidad de que hubiera primarias. Sin embargo, desde el jueves 22, con la oficialización del lanzamiento de Eduardo “Wado” de Pedro, y frente a la posición de los gobernadores que buscaban evitar las PASO, Fernández cambió de parecer.

En la noche del jueves 22, luego del lanzamiento oficial de la candidatura de Scioli en el ND Ateneo, hubo una cena en su casa de Villa La Ñata, Tigre, de la que participaron, entre otros, Fernández, la ministra y hasta entonces precandidata a gobernadora, Victoria Tolosa Paz, y el canciller Santiago Cafiero. Allí se le insistió a Scioli con que no bajara su candidatura. El también exvicepresidente no esperaba que menos de 24 horas después la decisión presidencial fuera precisamente en otro sentido. En la tarde del viernes se enteró por un llamado de lo que venía y no pidió ningún cargo.

Desde entonces se llamó a silencio y recién reapareció el lunes en el viaje y entre miércoles y jueves se mostró con Kirchner primero y Massa después. Hoy cierra el periplo con Fernández, que en las próximas horas viajará a Santa Fe, donde se mostrará junto al jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi .

LA NACION