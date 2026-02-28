Javier Milei logró el mayor de los objetivos que se había propuesto para las sesiones extraordinarias del Congreso, al quedar sancionada la reforma laboral. La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, blindó la mayoría que había construido dos semanas atrás para la media sanción del proyecto. La votación terminó 42 a 28, contó con el mismo apoyo que el 12 de febrero: 42 votos a favor y 30 en contra en el tratamiento en general. Se abstuvieron los senadores José Carambia y Natalia Gadano. A los 21 libertarios, se sumaron los 10 miembros de la UCR, los 3 del Pro y un grupo de ocho senadores que, en su mayoría responden a gobernadores aliados de la Casa Rosada, como Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut).