“Argentina Federal”: sin Sáenz, Passalacqua relanzará su bloque en Diputados con un perfil más crítico a Milei

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, relanzará mañana en Diputados el bloque donde inciden tanto él como su par de Salta, Gustavo Sáenz. El espacio se llamará “Argentina Federal” y buscará marcar una nueva etapa frente al Gobierno: no se asumirá como opositor, pero exigirá concesiones concretas para acompañar sus proyectos. “Una ley por otra ley”, repiten.

La cita será a las 11.30 en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, apenas 30 minutos antes del horario previsto para la sesión en la que el oficialismo espera avanzar con dos proyectos económicos clave para la gestión libertaria. Después presentarán la nota correspondiente al presidente de la Cámara, Martín Menem, para formalizar el cambio.

El bloque será presidido por el misionero Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de su provincia, y estará integrado por cuatro misioneros y tres salteños. También podrían permanecer dos exlibertarios que trabajan bajo el ala de Sáenz: Claudio Álvarez y Gerardo González (Formosa). Mantienen, además, conversaciones con los tucumanos referenciados en Osvaldo Jaldo y los catamarqueños aliados a Raúl Jalil, ambos con tres diputados.

El exgobernador Oscar Herrera Ahuad, ahora diputado, será el jefe del nuevo bloque Archivo - Archivo

Si bien estaba previsto que Sáenz participara de la presentación, un inesperado roce con los libertarios ocurrido ayer en su provincia trastocó los planes. Con la presencia de Sandra Pettovello, el gobernador asistió a la llegada del tren sanitario 25 de Mayo a Campo Quijano, que llevará prestaciones de salud, documentación, seguridad social y otras asistencias a las familias de la zona.

Lo que se suponía un acto protocolar sin sobresaltos derivó en un roce político a cielo abierto. El legislador provincial Roque Cornejo, de La Libertad Avanza (LLA), saludó cálidamente a la ministra de Capital Humano y le negó el saludo a Sáenz, que estaba parado justo al lado. El gobernador reaccionó con sarcasmo: “Hola, qué tal, soy el gobernador”, le dijo antes de alejarse y tildarlo de “guarango”. Incómoda, Pettovello tomó partido por Sáenz: “Trátenlo bien al gobernador”, dijo. Y remató: “El que maltrate al gobernador se la va a tener que ver conmigo”.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta Ricardo Pristupluk

La disputa no terminó ahí. Emilia Orozco, senadora nacional de LLA y principal candidata libertaria en territorio salteño, publicó después un video en el que redobló la apuesta. “Si no fuese por el gobierno nacional, usted no tendría gestión para mostrar”, le dijo a Sáenz. Aunque reconoció: “Necesitamos de sus votos para seguir sacando el país adelante, por eso no le digo un montón de verdades que me encantaría decirle”.

El gobernador salteño optó por bajar la espuma del enfrentamiento y evitará una nueva exposición pública. “No tiene agenda en Buenos Aires”, ratificó un allegado a LA NACION. Otro referente del bloque reconoció que “quedó afectado” por la situación que vivió el lunes en su provincia.

El relanzamiento del bloque coincide así con la creciente tensión entre Sáenz y los referentes de Milei en Salta. La posibilidad de un acuerdo electoral con los libertarios aparece, por ahora, cada vez más lejana.

El nuevo perfil de Argentina Federal forma parte de un movimiento más amplio entre los gobernadores del norte, que buscan ganar peso en la negociación con la Casa Rosada. Misioneros, salteños, tucumanos y catamarqueños coordinan posiciones para negociar ley por ley” y a cambio de beneficios concretos para sus provincias.

“Vamos a discutir políticas públicas”, resumió un referente misionero. La lógica, explican, es dejar atrás los acuerdos sostenidos en promesas o en el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y poner condiciones concretas para cada votación.

Hoy, junto a la ministra Sandra Pettovello, pusimos en marcha en Campo Quijano los servicios del Tren 25 de Mayo, que recorrerá distintos municipios de nuestra provincia.



Con más de 15 prestaciones, acerca atención oftalmológica y odontológica, vacunación, trámites de ANSES y… pic.twitter.com/JqbcjrThTS — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) August 24, 2026

Parte de esa agenda ya empezó a verse. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron a gobernadores del norte para discutir subsidios a la energía eléctrica para las denominadas “zonas cálidas”, en una negociación vinculada con el recorte de los beneficios al gas en las zonas frías.

También habrá concesiones en el Congreso. En la sesión de este miércoles se incluyó una reducción del 21% al 10,5% del IVA para la harina y la fécula de mandioca, impulsada por Herrera Ahuad, además de iniciativas reclamadas por Tucumán vinculadas al turismo y a la declaración de San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio.

A eso se suma un proyecto que obtuvo dictamen para ampliar la estructura de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con impacto en esa provincia, Catamarca y Santiago del Estero.

Otro frente que los gobernadores podrían reflotar es el reparto del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). El Senado ya dio media sanción a una iniciativa que modifica la distribución de esos recursos entre el Tesoro, las provincias y la seguridad social. Como reveló LA NACION, durante casi tres años el gobierno de Javier Milei recaudó más de $1,5 billones en el fideicomiso destinado a obras viales, pero aplicó apenas una cuarta parte a ese fin.