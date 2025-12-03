CERRAR
CERRAR
SECCIONES
Inicio
Secciones
Foodit
Club LN
Mi cuenta
Buscá en LA NACION...
LN 104.9 + Música
NUEVO
Últimas noticias
Tránsito y transporte
Clima
LA NACION Data
Política
Economía
Futuria
Dólar Hoy
Campo
Propiedades
Comercio Exterior
Movilidad
Índices
El Mundo
Estados Unidos
Sociedad
Buenos Aires
Seguridad
Educación
Cultura
Comunidad
Bienestar
Ciencia
Hablemos de todo
Opinión
Editoriales
Columnistas
Cartas de Suscriptores
Deportes
Fútbol
Rugby
Tenis
Canchallena
Lifestyle
LN Juegos
Turismo
Tecnología
Horóscopo
Feriados
Loterías y quinielas
Podcasts
Moda y Belleza
Espectáculos
Qué sale?
Cartelera de cine
Cartelera de teatro
Edición Impresa
Acceso PDF
Editoriales
Conversaciones de domingo
Sábado
Ideas
Carta de lectores
Avisos fúnebres
Avisos sociales
Revistas
Revista OHLALÁ!
Revista ¡HOLA!
Revista Lugares
Revista Living
Revista Rolling Stone
Revista Jardín
LN Juegos
Suscriptores
Mis notas
Club LA NACION
canchallena
Foodit
Bonvivir
LN 104.9 + Música
NUEVO
LN+
Kiosco LA NACION
A FONDO
El nuevo Congreso
Así queda la Cámara de Diputados que tratará las reformas de Milei
Por
Delfina Celichini
3 de diciembre de 2025
Cargando banners ...