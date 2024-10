Atentado a Cristina Kirchner | La defensa de Brenda Uliarte pidió someterla a un examen psiquiátrico

Escuchar

Alejandro Cipolla, abogado defensor de Brenda Uliarte -acusada de haber sido partícipe necesaria en el atentado contra Cristina Kirchner- solicitó al Tribunal Oral Federal 6 que un cuerpo médico forense someta a su defendida a un examen psiquiátrico que determine si efectivamente está en condiciones de ser juzgada.

“Voy a solicitar se le haga una evaluación psiquiátrica por una incapacidad sobreviniente”, anunció Cipolla al comienzo del debate. “Parece no comprender que está ocurriendo”, agregó.

El pedido llega luego de que la semana pasada Uliarte se lanzara en plena audiencia contra Gastón Marano, el abogado de Nicolás Carrizo, presunto jefe de los copitos. La acusada, que consiguió librarse de la custodia, alcanzó a golpearlo en un brazo antes de ser reducida por el personal policial. Todo indica que lo malinterpretó porque Marano, minutos antes de ser agredido, se había pronunciado a favor de ella.

En la audiencia de hoy el tribunal lanzó tres advertencias. Una para la fiscal, Gabriela Baigún, quien fue exhortada a no mantener conductas “provocativas contrarias al orden y decoro debidos”; otra para la propia Uliarte, que fue advertida de que no serán tolerados “nuevos disturbios” que alteren el orden de la sala, y una tercera para el Servicio Penitenciario, al cual se le enfatizó reforzar su “atención” y “control”.

Gastón Marano, junto a Nicolás, Carrizo, en la sala AMIA, donde se lleva adelante el juicio oral y público por el ataque a la expresidenta Ricardo Pristupluk

“[El episodio] se dio porque ella misma no llega a comprender cuales son las funciones y qué es lo que se está juzgando acá. El doctor Marano es abogado defensor y nada tiene que ver, o no tiene intereses contrapuestos [con ella] como podrían llegar a tener otras partes”, indicó Cipolla. “Incluso ante preguntas de esta defensa, sencillas, como su fecha de cumpleaños, si sabe a donde viva antes, la misma no lo sabe responder”, insistió.

Por ello, el abogado solicitó que se le realice un “amplio informe” que supere al anterior realizado por un “farmacéutico”. “ Acá no se trata de si está orientada en tiempo y espacio, sino ya si entiende o directamente si tiene la capacidad de ser juzgada ”, sostuvo.

El abogado aludió además al “peligro inminente” que Uliarte representa para las partes. “Puede provocar algún daño porque no comprende lo que sucede”, argumentó.

El tribunal, que tras el episodio de la última audiencia dispuso un reordenamiento en la sala y reforzó la seguridad, evaluará el pedido, según indicó su presidenta, Sabrina Namer. “Es un planteo complejo, para su respuesta merece evaluación de los antecedentes y de la propia formulación de planteo”, señaló.

No fue el único comportamiento errático de Uliarte. La última audiencia del mes de julio debió suspenderse por unos minutos luego de que la acusada mostrara desde la cárcel de Ezeiza una conducta “impropia” durante el debate, según las palabras del tribunal. En esa audiencia, Uliarte, que es juzgada por colaborar en la tentativa de homicidio, se mostró abstraída de la situación, cantando y gesticulando ampulosamente con las manos.

Los abogados de Cristina Kirchner no se opusieron al pedido de examen psiquiátrico de la defensa de Uliarte.

Ampliación de la acusación

Antes del pedido de Cipolla, el tribunal se pronunció sobre la ampliación que la fiscal Gabriela Baigún solicitó para que se incorporen a la acusación las agravantes de violencia política y de género.

Por mayoría, y sin pronunciarse sobre la prueba hasta aquí recolectada, los jueces Namer e Ignacio Fornari avalaron la ampliación de la fiscal, que será oportunamente tratada. El juez Adrián Grünberg votó en disidencia.

Gabriela Baigún, fiscal federal

Argumentó que, según su criterio, no se advirtieron sesgos de género en las declaraciones en las cuales la fiscal apoyó su solicitud (las de Fernando Sabag Montiel -principal acusado en el caso-, Federico Gallo y Diego Bermúdez, secretario de la expresidenta). Además, consideró “sintomático” que Baigún haya blanqueado su vocación por ampliar la acusación desde el comienzo del debate.