Dos santafesinos rompen con el bloque Pro en Diputados y se profundiza la interna del macrismo

El bloque Pro en Diputados perderá dos integrantes, lo que profundizará la crisis de identidad que atraviesa el partido. Tras una elección determinante en Santa Fe para integrar la nómina de convencionales constituyentes, los diputados nacionales Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini decidieron romper con el bloque que conduce Cristian Ritondo en la Cámara baja. La fractura ocurre en pleno año electoral, y pone en evidencia las tensiones internas del macrismo.

Ambos legisladores anunciaron la creación de un nuevo espacio parlamentario: “Futuro y Libertad”, una bancada con impronta santafesina que apunta a consolidar una agenda propia en el Congreso, con fuerte énfasis en la seguridad, la producción y la modernización del Estado. Según pudo saber este medio, el objetivo es convertirse en aliados estratégicos de Javier Milei en lo económico y del gobernador Maximiliano Pullaro en materia de seguridad, algo que definen como “una línea muy santafesina”.

“Mi objetivo principal es muy firme: defender a los santafesinos. No tengo nada en contra de los porteños, pero ya no puedo integrar un bloque que no representa el mandato que tengo de la gente que me votó”, explicó Chumpitaz, un dirigente cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien a pesar de ser funcionaria del Gobierno de Milei sigue siendo parte de Pro. El diputado, que planea renovar su banca en 2027 y ya trabaja en el armado en Rosario, aseguró que seguirá sosteniendo las mismas ideas: orden, libertad, responsabilidad fiscal y acompañamiento a quienes trabajan y producen.

Razzini, por su parte, fue aún más explícita: “Es una línea muy santafesina para defender la producción local de la provincia y sus empresas y seguir trabajando por la seguridad”, dijo a LA NACION. La diputada empresaria, con raíces en el sector industrial rosarino, también buscará acercar el Congreso nacional al entramado productivo santafesino, con un enfoque pro empresa y contra la burocracia.

En la elección del último domingo, Pro jugó dentro de Unidos, el frente electoral conducido por el gobernador radical Maximiliano Pullaro, quien sacó 34% de los votos y se posicionó como el gran ganador de la noche. La candidata de Pro que integró esa lista fue otra diputada nacional por Santa Fe, Germana Figueroa Casas.

En la bancada amarilla deslizaron a LA NACION que el apoyo de Macri a Figueroa Casas como convencional constituyente aceleró el portazo de los otros dos legisladores santafesinos del bloque. Una idea que descartan los diputados que emprendieron el exilio de la bancada Pro. “Queremos armar nuestra fuerza local”, replican.

Lo cierto es que Chumpitaz ya había dado indicios de su disconformidad. A través de su cuenta de X, cuestionó la falta de candidatos Pro en la última elección santafesina y chicaneó: “Pensar que muchos se ofendieron cuando dije que había que actualizar y modernizar porque era ‘Blockbuster en tiempos de Netflix’”. Lo cruzó Facundo Pérez Carletti, secretario General del partido, quien lo acusó de ”ningunear" a los dirigentes de Pro dentro de Unidos.

Chumpi, Innecesario ninguneo para muchos candidatos del PRO dentro de Unidos. Fue una gran decisión de la conducción del PRO STA Fe seguir siendo parte del frente y con los resultados de hoy (a eso sumale el cierre de lista) quedará demostrado que los que querian romper no la ven… — Facundo Perez Carletti (@CarlettiPerez) April 13, 2025

“Futuro y Libertad” se pondrá formalmente en marcha el próximo 1° de mayo, y se propone como canal político para lo que consideran un electorado cansado de estructuras partidarias tradicionales. Entre sus banderas se destacan la reforma integral del Estado, el respaldo a las fuerzas de seguridad, la modernización con inteligencia artificial, y un fuerte rechazo al gasto político y la impunidad. Según anunciaron, buscarán articular con sectores “liberales, federales y reformistas” que compartan su diagnóstico del país.

Con esta jugada, Chumpitaz y Razzini dejan a Pro más debilitado en el Congreso y le abren la puerta a una realineación dentro del espectro liberal-republicano santafesino, que hoy oscila entre el mileísmo y el pullarismo. La pregunta es si su apuesta encontrará eco en un electorado volátil, pero ávido de identidades claras.

Delfina Celichini Por