Atentado contra Cristina Kirchner: despidieron de la Cámara de Diputados a Brenda Salva, la abogada de Nicolás Carrizo

La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC-Pro) Karina Bachey hoy decidió echar como su asesora a Brenda Salva por tomar la defensa de Gabriel Carrizo, uno de los detenidos por el atentado contra Cristina Kirchner. ”Corresponde velar por el esclarecimiento del hecho y por la paz social”, justificó su decisión la legisladora opositora en un breve comunicado en que explicó que Selva la asesoraba “en temas de discapacidad”, pero en simultáneo ejercía su profesión de abogada.

El bloque de Diputados del Frente de Todos (FdT) exhortó anoche a Bachey a separar “con urgencia” de su grupo de colaboradores a Brenda Salva, abogada defensora de Carrizo, por considerar que su permanencia en el cargo “contradice” la convivencia democrática.

”Es imprescindible que la diputada nacional de Pro Karina Bachey separe con urgencia de su staff de asesores a Brenda Salva, abogada defensora de Gabriel Carrizo”, expresaron desde el bloque de diputados del FdT a través de un comunicado.

Hasta hace un tiempo, Salva era conocida por su trabajo en canales de televisión como panelista de policiales. Se desempeñó en los noticieros de Canal 26, LN+ y Crónica TV.

Nicolás Gabriel Carrizo es el cuarto detenido en la causa que investiga el intento de magnicidio contra la exprtesidenta que ocurrió el jueves 1 de septiembre pasado. Brenda Salva es defensora de Carrizo, junto con Gastón Marano, que fue asesor hasta hace pocos días del senador nacional por Chubut de JxC, Ignacio Torres, en la Comisión Bicameral de Inteligencia.

El sponsoreo de Carrizo a cargo de Salva lo dio a conocer el periodista de LA NACION, Carlos Pagni, el pasado lunes. “El propio Carrizo, vendedor de copitos de azúcar, tiene dos abogados más. Una es Brenda Salva, que curiosamente es asesora de una diputada del PRO”, mencionó el columnista, quien siguió: “Pueden ser todas casualidades, seguramente. Pero hay otro detalle más inquietante. Aparece otro abogado de este mismo vendedor, Fernando Sicilia, que es defensor de dos personas que fueron noticia durante los últimos dos o tres años: Leandro Araque y Facundo Melo. Son dos integrantes de la banda de espionaje ilegal que trabajaba a las órdenes de Silvia Majdalani en la AFI durante el gobierno de Macri. Araque es un espía que fue reclutado por la AFI de la Policía Metropolitana. Melo es un abogado que navega por todos los ríos. Es curioso que un abogado como Sicilia tome como cliente a este otro imputado que es un vendedor de copitos de azúcar. Entonces, la primera pregunta obvia es ¿Quién paga estos abogados? ¿Lo quieren cuidar a Carrizo o hay que proteger a alguien que puede estar ligado a él? Quizá no esté ligado a Carrizo por el atentado contra Cristina, sino por otras actividades vinculadas con la vida de los vendedores ambulantes que, a lo mejor, venden otras cosas. Lo cierto es que aparece ahora una especie de jefe de esta banda que tiene abogados ligados de un modo u otro a la política y a causas de espionaje. La pregunta que uno se hace es cuánto algodón de azúcar hay que vender para pagarle a estos abogados. Todo esto empieza a tener otra densidad”.

El descargo de Salva

“Durante 20 años de ejercicio periodístico, tanto en gráfica, radio y últimamente televisión, intenté (incluso estoy segura de que lo hice), comunicar con la verdad, dar hechos objetivos y concretos”. Así comenzó Brenda Salva su descargo en su perfil de Instagram, donde se refirió a su labor como representante de Carrizo y señaló a quienes “usan la mentira y el engaño para engordar una noticia”.

“Como fui periodista y amante del derecho, decidí oficializar mi relación con este último. Y dejar atrás a los medios”, sostuvo, y agregó: “Hoy estoy orgullosa de esa decisión. Agradezco a quiénes me pusieron palos en los rueda, quiénes me maltrataron e incluso humillaron. Porque hoy, con otra perspectiva, del otro lado del mostrador, la visión del concepto de VERDAD cambia notoriamente”.

Salva confirmó su trabajo como asesora de la diputada Bachey, además de haber realizado tareas periodísticas para “varios referentes de oficialismo”. “También fui prensa de artistas a mis 20″, dijo, y añadió: “Ah, me olvidaba: también lo fui de movimientos sociales”.

“Soy abogada. Trabajo orgullosamente y con mucha pasión de lo que amo. Y tengo la suerte de hacerlo con el Dr. [Gastón] Marano. Me apasiona el derecho penal. Y lo ejerzo con gusto”, continuó Salva, quien subrayó: “Investiguen dónde tienen que investigar, no pierdan su valioso tiempo en buscar nexos dónde no los hay. No inventen estupideces, son responsables de formar la opinión pública .Y dicho sea de paso, todo lo que se pueda decir sobre la causa, estaré a disposición. Pero por favor: pavadas, no”.