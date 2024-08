El atentado contra Cristina Kirchner | Diego Carbone, jefe de los custodios, dijo que toda seguridad es falible: “En EE.UU. mataron a cuatro presidentes”

Escuchar

Diego Carbone, custodio histórico de Cristina Kirchner, que tenía a su cargo el departamento de la Policía del que dependía la custodia de la expresidenta el día del atentado, declaró hoy en el juicio por el ataque y dijo que todo sistema de seguridad es falible. “En Estados Unidos mataron a cuatro presidentes y hubo dos heridos, con toda la seguridad que tienen”, afirmó.

Carbone recordó asimismo otros casos sufridos por “las custodias más avanzadas del mundo”. Manifestó que la del Papa tuvo un atentado y la de Israel, varios. “La custodia trabaja y la seguridad no es absoluta”, declaró y dijo que esto es así, especialmente, cuando el ataque incluye una “traición” (como en el caso de Cristina Kirchner, en el que el atacante estaba ente quienes iban a apoyarla, relató). “Y esto no es para sacarle la colita a la jeringa”, añadió Carbone, que a lo largo de toda su declaración tuvo un tono que provocó tensiones con los que le hacían las preguntas (fiscal abogados).

Consultado sobre por qué no estuvo la noche del 1° de septiembre de 2022 en Recoleta, contestó que en el momento del ataque él era el jefe del departamento de la seguridad vicepresidencial y, como tal, el superior de todos los custodios de Cristina Kirchner, pero sin funciones de seguridad en el terreno, sino responsable del control administrativo. “En algunas circunstancias bajaba al campo”, respondió, pero no pudo precisar cuán frecuentemente lo hacía. Dijo que su misión era de “control y fiscalización”.

Contestó que en el momento del atetado, en la custodia había un jefe, un segundo jefe y oficiales de enlace, que hacían turnos “24 por 48″. Dijo que, en total, eran diez policías aproximadamente.

“No hay nada que diga a dónde tengo que ir (...). Ningún protocolo me dice que tengo que estar las 24 horas pegado a la Presidenta”, dijo. Añadió además que ese día estaba en el kinesiólogo. “Tenía una lesión por un mundial de full contact en Brasil que gané, pero del que salí muy lesionado”, relató.

Carbone informó que lleva 35 años en la Policía Federal y 28 años en áreas de custodia. Y que fue parte de los equipos que protegieron a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner.

Consultado sobre la potestad que tiene el custodiado sobre su custodia, dijo que una vicepresidenta no puede deshacerse de los policías que la cuidan, porque su protección es “permanente y obligatoria”, como la del Presidente. “¿Puede pedir el cambio de custodia?”, le preguntó la fiscal, que como no conseguía una respuesta, añadió: “Yo la pedí”. Carbone le preguntó entonces a la fiscal: “¿Y le hicieron caso?”. Ella le contestó que sí. “Yo no le haría caso”, le advirtió el testigo.

“Yo le estoy planteando la legalidad -agregó Carbone-. Si el funcionario policial está ahí es porque es idóneo.” Terminó admitiendo, no obstante, que el cambio es algo que “se hace”, pero advirtió: “La Presidenta nunca me pidió cambiar a nadie”. Carbone, de suma confianza de Cristina Kirchner desde hace años, se refirió una y otra vez a ella como “la Presidenta”.

En cuanto a la previsión de los movimientos policiales, dijo que los riesgos los evalúa el jefe de la custodia vicepresidencial (que en ese momento era el comisario Sergio Nobile). Confirmó que se aplica el “Protocolo 7″, que establece cómo se debe proteger a los funcionarios. “El Protocolo 7 es muy lindo, pero del dicho al hecho hay un trecho”, dijo.

Carbone afirmó que los días previos al atentado “no había un escenario de conflicto, pero había un clima enrarecido”. Cuestionó a la gente que iba a manifestarse en contra de Cristina Kirchner en el lugar donde estaban los que iban a apoyarla, frente a su departamento.

El video borrado

También habló Carbone del video que grabó una persona que estaba muy cerca de Fernando Sabag Montiel cuando gatilló el arma (un video que registró el momento exacto del ataque) que la Policía le ordenó borrar a ese testigo, según esta persona lo contó en este mismo juicio. Carbone dijo que a él le mandó ese video el policía Guillermo Gallo desde el lugar del atentado y que él se lo había enviado, a su vez, a quien ese día estaba a cargo de la Policía Federal. Finalmente, el testigo contó que le devolvieron el video que le habían hecho borrar.

También, en sintonía con la declaración de la expresidenta de la semana pasada, Carbone criticó el desempeño de la Policía de la Ciudad los días previos al atentado. Dijo que los efectivos de la policía porteña iban corriendo a los manifestantes que estaban a favor de Cristina Kirchner hacia arriba de la vereda y que dejaban en la calle, cortando el tránsito, a los que la insultaban. “A mí me gasearon [con gases lacrimógenos] policías de la Ciudad el sábado que sacaron las vallas. Y yo venía de hablar con su jefe”, relató Carbone. Según su testimonio, esto ocurrió frente a lo de Cristina Kirchner. Consultado sobre el por qué del episodio que contó, dijo: “Me parece que eran medio tontos”.

Consultado sobre si el 30 de agosto, justo antes del atentado, hubo un refuerzo en la custodia (el entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había anunciado que lo habría), Carbone dijo que “hubo un refuerzo en la zona, pero no hubo un refuerzo en la custodia”.

