La fiscalía imputó a Claudio Tapia por enriquecimiento ilícito y pidió que se levante el secreto fiscal y bancario

El fiscal Gerardo Pollicita impulsó formalmente la investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en los tribunales de Comodoro Py: le pidió al juez Ariel Lijo una amplia batería de medidas de prueba que incluyen levantar el secreto fiscal y bancario del presidente de la AFA.

Son una veintena de medidas que apuntan a reconstruir el patrimonio de Tapia, que tiene una larga trayectoria como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), organismo del que actualmente Tapia es director por la provincia.

Pollicita pidió al juez que requiera a ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Tapia, y a los distintos registros de la propiedad, que detallen qué bienes tiene a su nombre.

Claudio Tapia, en uno de los viajes como presidente de la AFA AFA

También, que se requiera, mediante exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Asunción, Paraguay, que remita copias del legajo personal de Tapia y que informe los cargos que ejerció, ingresos percibidos desde su ingreso hasta la actualidad por cualquier concepto, las cuentas bancarias en las que se acreditaron dichos fondos, copias de sus declaraciones juradas si las tuviere, resoluciones que dieron lugar a su nombramiento en cada uno de los períodos en los que prestó funciones y cualquier otra información de registro laboral con el que se cuente.

El caso se originó en abril con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni en la Justicia porteña, que se declaró incompetente y remitió el expediente a Comodoro Py. Esta semana la Cámara Federal cerró una disputa por la competencia y dejó firme la intervención del juzgado de Lijo.

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