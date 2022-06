Avión varado en Ezeiza: Aníbal Fernández confirmó que uno de los tripulantes está relacionado con la Guardia Revolucionaria de Irán

Aníbal Fernández dijo esta mañana en declaraciones radiales que “con posterioridad” al ingreso del Boeing de bandera venezolana a la Argentina “se recibió por distintos canales información de organismos extranjeros que advertían de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la fuerza Quds de La Guardia Revolucionaria de Irán”.

“La Argentina tiene respeto y relación con todos los países soberanos, pero si hay situaciones de esas características debe tomar determinadas acciones”, aclaró en diálogo con Radio Perfil.

“Se informó que la aeronave había sido operada por una compañía aérea relacionada con esta organización militar de Irán. Los miembros y las empresas de la fuerza Quds fueron marcadas como terroristas por el departamento del tesoro de los Estados Unidos en octubre de 2007″, explicó Fernández en diálogo con el canal de noticias TN. Sin embargó, agregó que ninguno de los tripulantes tenía alerta roja ni prohibición para ingresar al país.

Ante la consulta de si se podría haber previsto esta situación, el ministro dijo que la Argentina contó con la información cuando el avión llegó al país. “Lo primero que se hizo fue actuar en consecuencia, con los análisis de rigor”, añadió. Además, Fernández dijo que, para aclarar la situación, se está trabajando con la Dirección de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

“Uno de los tripulantes coincide su nombre con uno de los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. Si usted me pregunta a mí si es él, no lo sé; coincide el nombre, es lo que tenemos nosotros como dato concreto”, dijo Fernández. “Hasta este momento es un nombre que es un homónimo, por homónimo usted no puede frenar un vuelo forzosamente”, prosiguió el ministro de Seguridad.

Fernández habló de que se encontraron con “algún tipo de complicaciones en cuanto a los papeles porque según la propia documentación que presentó al arribo hablaban de una cantidad de tripulación que es mucho mayor que la que realmente vino”. El titular de la cartera de Seguridad agregó que “en términos de revisiones hasta ahora son todas positivas sin complicaciones”.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó hoy a la Dirección de Migraciones que retenga el pasaporte de los cinco iraníes que viajaban en el avión retenido en Ezeiza por otras 72 horas, después de haber determinado este domingo que la Dirección Nacional de Migraciones “actuó en el marco de sus facultades” en el caso del avión de carga venezolano demorado en Ezeiza.