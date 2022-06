La vida de los iraníes en el hotel de Ezeiza: habitaciones individuales, comidas de shopping y paga diaria

Los 19 tripulantes, entre iraníes y venezolanos, que llegaron en un avión de la empresa Emtrasur que está retenido en Ezeiza se quedarán al menos hasta el miércoles próximo hospedados en el Hotel Plaza Central Canning, al que llegaron el viernes. El juez Federico Villena les prohibió salir del país, pero en el hotel no se ven policías.

Los huéspedes fueron prolongando diariamente su estadía en este hotel de Canning, en el partido de Ezeiza, justo en el límite con Esteban Echeverría. Según pudo saber LA NACION, cada uno de ellos está alojado en una habitación individual del hotel, ubicado en el predio del shopping Plaza Canning.

En el hotel, habituado a recibir tripulaciones de aviones de carga (esta aeronave llegó con un cargamento de autopartes), no es usual contar con una tripulación mixta de venezolanos e iraníes.

Los 19 tripulantes del avión retenido en Ezeiza llegaron al hotel el viernes y seguirán hasta, al menos, pasado mañana. Arribaron por medio de la empresa Blue Wing, que suele realizar la tarea de conseguir hospedaje para los tripulantes de los cargueros que aterrizan en el aeropuerto de Ezeiza.

Los huéspedes se manejan sin restricciones. Circulan, desayunan, almuerzan y cenan en el shopping Plaza Canning y están al día con el pago de las habitaciones, según pudo averiguar LA NACION.

Por una orden que dio ayer el juez Villena, se les tomaron en el hotel las huellas digitales, que ahora analiza la Justicia.

Gholamreza Ghasemi (piloto) y Mahdi Museli (copiloto) del Boeing 747 de la empresa Emtrasur que quedó varado en Ezeiza

Los 19 tripulantes son Mario Arriaga Urdaneta, Víctor Pérez Gómez, Victoria Valdiviezo Marval, José García Contreras, Cornelio Trujillo Candor, Vicente Raga Tenias, José Ramírez Martínez, Zeus Rojas Velasquez, Jesús Landaeta Oraa, Armando Marcano Estreso, Ricardo Rendón Oropeza, Albert Gines Pérez, Ángel Marin Ovalles, Nelson Coello, Mohammad Khosraviaragh, Ghomalareza Ghasemi, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh y Abdoulbaset Mohhammadi.

Originalmente, a su arribo al hotel, el viernes, el hospedaje de esta tripulación se preveía solo por una noche.

“Muy educados”

Aunque no se ve presencial policial, el director del Hotel Plaza Central Canning, César Giugioloni, dijo a LA NACION: “Las autoridades no nos dieron ninguna información. Solamente vinieron por un tema de la custodia, para advertirnos que están vigilados. No hay una captura ni están retenidos, pueden circular libremente”.

Según Giugioloni, “el comportamiento [de los tripulantes venezolanos e iraníes] es normal, son muy educados”.

“No tuvimos inconvenientes -dijo-. El servicio es solo de habitaciones. Después, deambulan, acá hay cinco o seis restaurantes, confiterías. Se manejan individualmente.”

El precio por habitaciones como las que ocupan los tripulantes del avión de Emtrasur va, según el día, de $14.000 a $18.000. El director del hotel contó que estos huéspedes “pagaron por adelantado hasta hoy”. Y afirmó: “A nosotros, como se están comportando, no nos incomodan”.