Axel Kicillof defendió a Cristina Kirchner ante el inminente fallo de la Casación: dijo que “es un escándalo jurídico” y que buscan “proscribirla”

LA PLATA.- “Es un verdadero escándalo jurídico contra Cristina”. Así calificó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el avance del caso Vialidad contra la expresidenta, que todo indica que recibirá este miércoles una confirmación de su condena. Según Kicillof, es de una “gravedad institucional inmensa el entramado espantoso de los sótanos de la democracia” y lo que está pasando “nada tiene que ver con la justicia”.

Ante el inminente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, Kicillof denunció que está en marcha un dispositivo para “ensuciar” y “embarrar” a la expresidenta con la supuesta intención de generar un “disciplinamiento mediante un juicio falso, trucho, de condena ficticia” .

El gobernador dijo que es un caso de “persecución jurídica judicial” y “finalmente, de proscripción” contra la expresidenta. De este modo, el gobernador dio en público un contundente gesto de respaldo a la nueva presidenta del Partido Justicialista de la Nación, tras la tensión y los cruces entre ellos.

La última vez que Axel Kicillof y Cristina Kirchner estuvieron juntos. Fue en La Plata, con Estela de Carlotto entre ellos Prensa Kicillof

“Este juicio empieza no sólo flojo de papeles, sino marcha atrás”, afirmó Kicillof. “El miércoles anuncian una condena que parece ya está escrita”, dijo. Y denunció que intervienen en el caso jueces que tuvieron vínculos con Mauricio Macri. “Nuestro absoluto repudio y horror: es un golpe a nuestra instituciones”, subrayó el gobernador, dejando atrás el enfrentamiento que mantuvo con la expresidenta durante los últimos meses.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, de estrecha confianza de la expresidenta, denunció a la Cámara Federal de Casación Penal por el inminente fallo. “Cuando se corrompen así instituciones nos quedamos sin justicia”, fustigó.

Cristina Kirchner, en los tribunales federales de Comodoro Py Fabián Marelli - LA NACION

“El sistema de justicia perdió el rumbo y por seguir inescrupulosos intereses políticos está poniendo en riesgo el sistema de democracia”, dijo el ministro. “Esta causa estuvo atada a los calendarios electorales de nuestro país”, subrayó Mena. Y aseguró que existió “un calendario de persecución judicial perfectamente acompasado con el calendario de nuestro país”.

“Se va a concretar un paso más en afectación a nuestra democracia”, expresó el funcionario de Axel Kicillof. El ministro de Justicia y Derechos Humanos calificó como “mamarracho jurídico” a la condena de la expresidenta.

“Se condeno a la expresidenta por administración fraudulenta. Hay una noticia para darle a jueces y fiscales: el presidente no es el administrador general del país. Es el jefe de gabinete. En este juicio no hubo un sólo jefe de gabinete imputado. Esto de jurídico no tuvo nada. Fue una estrategia de disciplinamiento contra la política. Es una mezcla inescrupulosa, ilegítima e ilegal de medios de comunicación y de la Justicia que empujaron el martillo de la Justicia sobre la cabeza de la democracia”, dijo Mena.

El funcionario de Kicillof expresó que la condena “esta directamente ligada al intento de homicidio” de Cristina Kirchner. “Cuando se pervierten las instituciones de la democracia menudo favor se hace. Queremos advertir lo que está sucediendo”, dijo Mena, sentado junto a Kicillof esta mañana.

María José Lucesole Por