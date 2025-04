Entrevista | Con tres bancas y una agenda social y deportiva, Alejandra “Locomotora” Oliveras se abre a apoyar la reelección de Pullaro

En una elección clave para el futuro institucional de la provincia de Santa Fe, Alejandra “Locomotora” Oliveras dio la sorpresa al obtener un contundente 5,6% de los votos y garantizar la presencia de tres convencionales constituyentes del Frente de la Esperanza, el espacio que integra y que lidera Ariel Sclafani, un dirigente del deporte con vínculos estrechos con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Aunque su recorrido político es reciente -apoyó a Patricia Bullrich en la última elección presidencial-, Oliveras dejó en claro que su participación en la Convención Constituyente no será testimonial. En diálogo con LA NACION, l a excampeona mundial de boxeo adelantó que está dispuesta a apoyar la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro. Su rol podría ser decisivo en la discusión de reformas institucionales, en un cuerpo donde el oficialismo quedó a solo dos votos de alcanzar la mayoría.

Pero su irrupción en el escenario electoral no es un salto improvisado. Su historia, marcada por la superación, el trabajo territorial y el deporte como motor de cambio, la conecta con los sectores más postergados. Desde los barrios vulnerables hasta las escuelitas de boxeo, desde el ring hasta la universidad –donde cursa psicología–, Oliveras construyó una trayectoria que desafía moldes. Hoy busca canalizar esa energía en la reforma de la Constitución, con una convicción: pelear desde adentro para incluir al deporte en la carta magna provincial, quitarle los fueros a los políticos y eliminar la reelección indefinida, para acotarla a solo un mandato.

- ¿Qué lectura hace de los resultados de la elección de convencionales constituyentes de Santa Fe, donde usted sacó 5,6% de los votos?

- Bueno, maravillosa, maravillosa realmente. A mí no me sorprendió, me emocionó. Porque yo sé el cariño de la gente, yo sé la fe y la confianza que me tiene la gente. La gente me conoce, a mí me encanta ayudar desde hace muchísimo tiempo. En plena pandemia estuvimos dos años ayudando en toda la provincia de Santa Fe, en los barrios, a la gente vulnerable con alimentos, comida en los comedores. Incluso la gente que venía porque no podían salir a trabajar, venían a pedir ropa, alimentos, camas, televisores que la gente donaba. Y yo sin bandera política. Hicimos el Team Locomotora, creamos el Team y ayudamos. En toda la provincia, yo no me quedé un solo día en mi casa. En escuelitas de boxeo, donde no se le cobra a los chicos, porque los chicos no pueden pagar una escuela de boxeo en barrios vulnerables, pero de ahí salen los campeones, como yo, como [Carlos] Tévez. Yo soy lo que soy gracias al deporte, y justamente acepté esta propuesta de estar con este partido y de transformar la Constitución porque quiero dejar una huella, porque quiero ayudar, porque el deporte salva vidas.

- Compitió políticamente con el Frente de la Esperanza, un partido liderado por Ariel Sclafani, exdirectivo de laAFA cercano al presidente Tapia. ¿Cómo se generó ese vínculo?

- Por el deporte justamente, por el deporte. Ariel Sclafani es una persona que está con el deporte, está con el fútbol, anda por todos lados. Y bueno, él me llamó, me convocó. Y yo, te digo la verdad, estuve pensando, porque estaba con mucho trabajo en Buenos Aires –grabó el año pasado la última temporada de la serie “El Marginal” en una cárcel de mujeres-, pero cuando me dijo que se podía poner al deporte en la Constitución yo dije que sí. Me pregunté a mí misma qué quería hacer y la verdad que prefiero salvar vidas, prefiero sacar a los chicos de la calle, porque me llamaron para otra serie y dije, no, vamos con esto, es mucho más importante sacar a los chicos de la droga, de la calle, luchar contra la obesidad, contra el bullying, contra la violencia, porque eso es el deporte. La única manera de ayudar es involucrándote.

- Durante la última campaña presidencial usted apoyó la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. ¿Cuál es su vínculo actual con la ministra de Seguridad?

- Yo apoyé a Patricia para que sea presidente, pero ahora no tenemos absolutamente ningún vínculo, ninguno. No tengo ningún vínculo ni con el gobierno actual, ni con el oficialismo nacional, ni con Patricia. O sea, yo me había alejado de la política para grabar una serie de 12 horas por día, imagínate, para Netflix. También doy charlas motivacionales, promoviendo el deporte y la salud en eventos. Trabajo para empresas grandes, motivándolos a entrenar, a que tengan salud.

- ¿Se mantiene en diálogo con los demás partidos provinciales? ¿Cómo es su vínculo con los libertarios, con el peronismo y con el gobernador Pullaro?

- Yo todavía no he jurado, todavía no soy diputada constituyente. O sea, no me he juntado con ningún otro partido, no me he juntado con el gobernador. Yo al gobernador lo conocí una vez cuando él era ministro de seguridad. Le fui a ofrecer entrenamiento a todos los policías, sobre todo las mujeres policías, que son el blanco de los delincuentes. Fue en diciembre, cuando él ya se iba, después no lo volví a ver. Pero no estoy en contra ni tampoco estoy a favor. Hay muchas cosas que me parecen fantásticas que está haciendo el gobernador y otras cosas que no. Pero desde la constitución vamos a hablar, vamos a consensuar con todos, porque eso es la política, en definitiva. Es el bien común. Tengamos una bandera que tengamos, todos queremos el bien de la población, que tengamos salud, que tengamos educación para poder elegir.

- ¿Cuáles son los principales ejes de su propuesta de reforma constitucional?

- Uno, ley del deporte para apoyar a todo lo que son los clubes vecinales, las escuelitas de fútbol, de boxeo, de básquet, para apoyar a los atletas que tienen que competir. Vos sabes que tenemos varios campeones mundiales en taekwondo y no tienen dinero ni para un pasaje y tienen que viajar a Europa, a Francia en diciembre.

Dos, sacarle los fueros a todos los legisladores. Si un político comete un ilícito, que vaya preso, como tiene que ser, como cualquier ciudadano común.

Tercero, la reelección indeterminada. Que se termine. Una sola reelección y que se vaya. Una sola reelección para todos. Para intendentes, para diputados, para concejales, para senadores. Una sola reelección.

- ¿Para gobernador también?

- Por supuesto, queremos igualdad. Si el Presidente tiene derecho a una reelección, si en toda la Argentina las provincias tienen reelección, cuál es el problema que también haya reelección en Santa Fe si lo que buscamos es justamente igualdad. También queremos que trabajen, otro punto muy importante, que trabajen. ¿Vos sabías que sesionan de mayo a noviembre? Es una vergüenza. Que laburen, que trabajen como todos los ciudadanos, como vos, como yo, que trabajen de febrero a diciembre. Que se amplíe el periodo legislativo.

- Pullaro quedó a solo dos votos de lograr la mayoría en la constituyente y su partido va a tener tres representantes. ¿Podría apoyar algunas de las propuestas de reforma del gobernador?

- Mira, siempre y cuando sea para el bien en común, yo sé que vamos a hablar, vamos a consensuar, porque acá no se trata de una pelea de boxeo, acá se trata del poder de la palabra, de hablar. Y siempre y cuando sea para el bien común, para el bien de toda la comunidad, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a ir para adelante.

- ¿Cómo explicaría la baja participación electoral, del 55,6%?

- El pueblo no se equivoca. Están cansados. Es lo que me dice la gente. “Estamos hartos, estamos cansados. Las mismas personas de siempre, las mismas mentiras. Estamos hartos”. Y se vio justamente en la elección de ayer, la gente no fue a votar. A mí me dolió el alma, porque uno tiene que expresar lo que siente, pero la gente está cansada.

- ¿Qué lectura hace del resultado que obtuvo La Libertad Avanza, que quedó en el tercer lugar?

- La gente opina. Todo se ve reflejado en los votos. Si la gente está contenta, si no, si están de acuerdo, si no.

- Tiene 1,2 millones de seguidores en Instagram, ¿Cómo usa sus redes sociales para difundir su proyecto político?

- Bueno, mis redes sociales son mi trabajo. Yo muestro las charlas motivacionales, muestro las publicidades, muestro cuando estoy en una serie, cuando me invitan a un programa de televisión. Son mi herramienta de trabajo y a través de mis redes motivo a la gente a luchar, a no rendirse, porque la vida te golpea, y te golpea más duro que los golpes que yo recibí arriba de un ring. Entonces, mis redes son ese puente entre la gente y yo, pero va de corazón a corazón. ¿Cómo no voy a utilizar mis redes para pedir apoyo? Quiero luchar por mi provincia, quiero ayudar y voy a mostrar en mis redes todo lo que vamos a hacer por la provincia. La locomotora no va a dejar de ser locomotora.

- ¿Está estudiando una carrera universitaria?

- Sí, sí, psicología estoy estudiando, en la Universidad de Morón. Estoy en segundo año y me siento muy contenta. Me cuesta un montón porque, bueno, trabajo mucho, viajo mucho, pero amo estudiar y, bueno, es justamente la resiliencia, ¿no? Me bajé del ring y me puse a estudiar para seguir ayudando a la gente con una herramienta, que es la psicología, para salvar vidas, salvar a los chicos.

