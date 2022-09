Axel Kicillof inauguró una escuela y aprovechó para felicitar a un barón del conurbano por sus 35 años de gestión: “Se refleja en resultados”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue a Berazategui a inaugurar el edificio escolar número 100 de su administración en la provincia de Buenos Aires y ahí aprovechó para hacer un particular saludo, dirigido al intendente de esa localidad, Juan José Mussi, también presente en el acto. Es que el tradicional dirigente peronista cumplió 35 años de gestión y eso le valió una congratulación del mandatario provincial.

En un discurso donde criticó duramente el paso de María Eugenia Vidal por La Plata y de Mauricio Macri por la Casa Rosada, Kicillof dijo que los dirigentes de Cambiemos “nos endeudaron a 100 años mientras cerraban escuelas” y acotó: “Hoy ese número 100 lo usamos para decir que estamos inaugurando 100 escuelas. Una cosa son 100 años de deuda y otra cosa son 100 nuevas escuelas en la Provincia”.

Fue en ese momento que el gobernador se tomó una pausa para saludar a Mussi. “Para seguir con lo numérico, felicitarlo a Juanjo por sus 35 años, que se cumplieron ayer, 35 años de gestión”, comenzó el gobernador, mientras empezaban a oírse aplausos para el intendente, quien estaba parado sobre el escenario, sonriente, junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y María de los Ángeles Zárate, la directora de la escuela número 100: el Jardín de Infantes 952.

“35 años donde el pueblo de Berazategui lo eligió y lo volvió a elegir, 35 años de gestión que se refleja en esos resultados”, siguió mientras se escuchaban gritos para arengar al funcionario local. “Olé, olé, olé, olé, Juanjo, Juanjo”.

Mussi, un histórico “barón” del conurbano que tiene 81 años y es médico de profesión, ganó las elecciones para intendente por primera vez en 1987 y gobernó Berazategui hasta 1994. Retomó desde 2003 a 2010 y ahora está en funciones desde 2019. En el lapso entre 2010 y 2019, cuando no estuvo en ese puesto, se hizo cargo del municipio su hijo, Juan Patricio, quien lo relevó por nueve años en el mando.

Juan Patricio y Juan José Mussi Instagram @jpatriciomussi

Los 35 años a los que se refirió Kicillof contaron desde 1987 y no fueron solo referidos al tiempo que pasó Mussi como cabeza del municipio, aunque sí sumó el tiempo consecutivo que el dirigente estuvo vinculado a la actividad política local.

“Buenos días a todos y a todas, primero agradecer al compañero gobernador de la provincia de Buenos Aires por estar en Berazategui inaugurando la obra número 100 en materia de escuelas. Y decirles que a pesar de tantos años hay cosas que te emocionan verdaderamente, parecería que estamos curtidos en un montón de cosas, ayer cumplí 35 años de ganar mi primera elección”, contó Mussi cuando habló en el acto, instantes antes de que lo felicitara Kicillof.

Y entonces ponderó al gobernador, basado en su trayectoria pública. “Uno puede hablar de educación después de 35 años y les puedo asegurar que en materia de educación no vi nunca la cantidad de obras que se realizaron en el gobierno del compañero Axel Kicillof. Saben que no digo las cosas para quedar bien, digo las cosas tal cual son. No obritas, obras”, aseveró el intendente, quien después de hacer un repaso por las distintas gestiones con las que tuvo que negociar en materia educativa, bromeó: “El saco apenas me abrocha”.

Incluso en otra parte de su alocución, cuando agradeció el nuevo jardín de infantes, indicó: “Estas son las cosas que producen los gobiernos nacionales y populares, con este concepto que tenemos de priorizar lo que es prioritario. El gobernador lo entiende porque es mucho más joven, pero es la cría de nosotros”.