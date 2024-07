Axel Kicillof participó del homenaje a Eva Perón en Moreno y pidió que se encuentre a todos los responsables del atentado contra Cristina Kirchner

Escuchar

A 72 años del fallecimiento de Eva Perón, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en Moreno un acto en conmemoración por el aniversario de la muerte de la figura del peronismo. Aprovechó la ocasión para reivindicarla y convocar a los argentinos a “tender una mano al que mas lo necesita”, pero también apuntó contra el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Parado sobre un atril con la cara de Eva Perón, Kicillof cruzó a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo: “Nos quieren decir que el nacionalismo y amor por la patria se hace a través de tweets y declaraciones. El amor por la patria se hace todos los días recorriendo los barrios”. Además. añadió: “No hay amor a la Patria en los que niegan a los desaparecidos, no hay nacionalismo en los que apoyan a Margaret Thatcher, en los que desempatan para que salga la ley Bases vendepatria”.

“Son tiempos de neoliberalismo, de individualismo, de egoísmo. Escuchamos hablar en contra del Estado presente, de la salud pública, de la justicia social, de los derechos, pero tenemos una luz que nos alumbra que es la de Evita Perón”, expresó el gobernador y continuó: “Cuando estamos desfalleciendo hay que llevar adelante la mejor receta: recordar a Evita y su lucha. Nuestro pueblo la lleva en su corazón”.

A su vez, el funcionario se refirió al intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Kirchner, ocurrido en 2022 y que actualmente está en juicio. “No nos tenemos que dejar distraer ni dejar de convencer que el pueblo está en otro canal. Es un momento duro, tenemos el ejemplo de Evita. Pero también, desde acá, en este día, exigimos que se encuentren a los responsables del atentado”, especificó.

Por su parte, Kicillof siguió su discurso a través de su cuenta personal de X, donde publicó: “La mejor receta para luchar contra estas políticas que generan hambre y destruyen nuestro futuro es recordar el ejemplo de Evita. Nos convoca a la movilización, a la organización, a ganar las calles, a ejercer la solidaridad con el que menos tiene y a tender una mano al que más lo necesita”.

“No nos dejemos confundir ni distraer por lo que se diga en las encuestas o en las redes sociales. Nuestro pueblo tiene un sentimiento de Patria y de soberanía, de trabajo, de producción y de industria”, señaló, y concluyó: “La provincia de Buenos Aires resiste y la Patria no se vende”.

Críticas a Marcela Pagano por rendir homenaje a Evita

Tal como informó LA NACION, la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) publicó un hilo en su cuenta personal de X por el aniversario 72° del fallecimiento de líder del peronismo y, a su vez, aprovechó la oportunidad para saludar a los dirigentes peronistas que integran las filas del oficialismo. Su mensaje generó una catarata de respuestas en las redes sociales.

“Hoy, como mujer y diputada, quiero rendir homenaje a una figura que, aunque políticamente no compartimos la misma línea, no puedo dejar de evocar, Eva Perón”, comenzó, y siguió: “Fue una mujer que rompió moldes en una época en que las mujeres tenían pocos espacios en la política. Su pasión y dedicación por los más desfavorecidos la llevaron a luchar incansablemente por sus derechos. Aunque nuestro partido político no comparte las mismas ideas que el peronismo, no puedo dejar de reconocer su labor y sus logros, especialmente el sufragio femenino. Su legado es un recordatorio de que la política es vocación de servicio”.

Además, citó la diputada radical María Florentina Gómez Miranda, quien había expresado: “Eva Perón nos enseñó que para comprender al pueblo, para sentirlo y para interpretarlo [...] basta con haber vivido el dolor y mantener el corazón abierto; por eso su pueblo peronista la venera y por eso yo la comprendo y la respeto”.

Por último, Pagano envió saludos a algunos peronistas de La Libertad Avanza, entre ellos, Daniel Scioli, Martín Menem y Guillermo Francos; y otros ajenos al partido, como Cristina Kirchner, Florencio Randazzo, Miguel Ángel Pichetto, Cecilia Moreau, Julia Strada y Victoria Tolosa Paz. “En su honor, sigamos buscando consensos por un futuro mejor para todos los argentinos”, cerró.

En su honor, sigamos buscando consensos por un futuro mejor para todos los argentinos. 🩵🤍🩵 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) July 26, 2024

Así, una ola de comentarios empezaron a llegarle al posteo, los cuales rechazaban las palabras de la diputada. Uno de ellos fue de Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, quien criticó: “Por favor denle un manualcito básico a esta muchacha porque no puede decir tamañas barbaridades históricas, al reivindicar a una déspota ladrona que forjó el odio y el culto idolátrico al dictador de su consorte y a ella misma. ¡Un cacho de cultura, Pagano!”.

Otra en responderle fue Lady Market, una usuaria frecuentemente reposteada por el Presidente, quien escribió: “Basta con Perón y Evita. Queremos cambiar este país. Basta de esta mierda”.

