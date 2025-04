Fuerte reacción de Cristina Kirchner contra Milei tras el anuncio del fin del cepo al dólar

La expresidenta Cristina Kirchner, en una nueva arremetida contra el gobierno de Javier Milei, reaccionó este sábado a los anuncios sobre la salida del cepo cambiario para personas y la llegada de un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional por US$20.000 millones, y acusó al mandatario de La Libertad Avanza de mostrar de forma positiva un problema económico. “Te mandaste una devaluación el mismo día que se te disparó la inflación 3,7%... ¿3,7%? ¡Andá!“, escribió la también exvicepresidenta en un largo posteo en la red social X.

Che Milei… ¡AL FINAL, LO MISMO DE SIEMPRE!



EL FONDO TE OBLIGÓ y te mandaste una devaluación de casi el 30%. Porque eso de que “el dólar va a flotar entre bandas de $1000 y $1400”…. Daaaaaaale.



ACÁ LAS ÚNICAS BANDAS QUE HAY SON LAS DE LOS “CAPUTO BOYS” que, en apenas 7 años,… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 12, 2025

“El Fondo te obligó y te mandaste una devaluación de casi el 30%. Porque eso de que ‘el dólar va a flotar entre bandas de $1000 y $1400′…. Daaaaaaale. Acá las únicas bandas que hay son las de los ‘Caputo boys’ que, en apenas siete años, empomaron a los argentinos fugando miles y miles de millones de dólares, después de ganar fortunas, él y sus amigos, con el carry trade“, introdujo la líder del Partido Justicialista (PJ), que ya expresó a intendentes sus intenciones de ser candidata a diputada bonaerense en las elecciones de septiembre.

En esa línea, dijo que “la otra banda” es el FMI, que “le pone los dólares a los gobiernos gorilas como el tuyo y el de [Mauricio] Macri y se terminan pagando con la miseria y el hambre del pueblo argentino”.

Fue tras ello que aseguró que el Gobierno devaluó “el mismo día en que se disparó la inflación” al 3,7% en marzo, un número superior a lo esperado por la administración libertaria. “Vos sabés que en la calle se siente otra cosa. Y todo esto con el dólar pisado y el ajuste más grande del que se tenga memoria sobre jubilados, salarios y provincias. ¿Me querés decir de qué te sirvió la motosierra, hermano? Porque está claro que tu plan -si es que tenías uno- falló. Y mirá que te dije que el problema no eran los pesos… que el problema eran los dólares que no tenés y que le tuviste que pedir prestado al Fondo. Fijate que ayer nomás te chorearon 400 millones de dólares de las reservas… La misma cifra que se necesita para reconstruir Bahía Blanca. ¡Mamadera!“, chicaneó la exsenadora.

Ya en la segunda mitad de su mensaje, Cristina Kirchner cuestionó: “Y ahora, ¿qué vas a hacer, economista experto en crecimiento con o sin dinero? ¿El lunes le vas a tender la alfombra roja en la Casa Rosada para pedirle más dólares a Scott Bessent, secretario del Tesoro de [Donald] Trump, que trabajó con George Soros… uno de esos de la ‘agenda LGBT’ que tanto miedo te daba en Davos? Digo, por si querés contarle a tus seguidores libertarios ‘anti-woke’ quién va a ser tu prestamista estrella la próxima semana".

Luego, preguntó “a quién le va a pegar el fracaso” del plan económico. “¿A vos? ¿A tu hermana [Karina]? ¿A [Manuel] Adorni? No… le va a pegar a los mismos de siempre. A los trabajadores, a los jubilados, a los que cobran en pesos", advirtió la exmandataria.

En tanto, insistió en que mientras que los “tenedores de activos” están “esperando la próxima timba”, “es el pueblo argentino el que va a pagar el precio de tus decisiones, de tu soberbia y de tu entrega”.

Y sumó respecto al final del mandato de Milei: “Tiempos duros para los que trabajan, para los que producen, para los que no tienen cómo defenderse del ajuste y la especulación. Tiempos difíciles que no van a terminar hasta que en 2027 dejes de ser presidente y este país pueda volver a tener un rumbo nacional y racional, justo y, sobre todo, humano”.

En una de sus dos posdatas -que ya son habituales en sus mensajes en X-, Cristina dijo que durante la cadena nacional del viernes por la noche vio a Milei “en modo zen y leyendo de corrido”. Y replicó: “Pero lo que decías hermano ¡todo un delirio! ¿Qué es eso de que vas a enfrentar la crisis global que desató tu ‘amigo’ Trump con más ajuste para los argentinos? ¿En serio? ¿Querés matar a todos los argentinos?“.

Finalmente, y con otra chicana, cerró la segunda posdata: “A propósito de tu discurso… la alineación de tus funcionarios con caras de momias y ubicados simétricamente atrás y a tus costados ¿Obedece a algún ritual esotérico que los argentinos normales desconocemos? En Fin…"

El mensaje de la expresidenta llega tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, del fin del cepo para las personas y de una banda móvil de entre $1000 y $1400, algo que genera expectativas respecto al movimiento del dólar desde el próximo lunes. Además, se confirmó el acuerdo con el FMI por US$20.000 millones para, según el oficialismo, recapitalizar el Banco Central (BCRA) y pagar la deuda con el organismo multilateral. De ellos, US$12.000 millones llegarán como monto inicial a partir del martes y 15.000 en total en 2025. Serán, explicó el Gobierno, de libre disponibilidad.

Noticia en desarrollo

