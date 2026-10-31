Axel Kicillof rechaza que Cristina Kirchner designe a un candidato y pide ir a unas PASO

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se mostró junto al gobernador de Jujuy, el radical Carlos Sadir, en busca de ampliar su alcance federal frente a las elecciones presidenciales de 2027, y envió un mensaje a sus aliados: no aceptará una designado a dedo de Cristina Kirchner como ocurrió con Alberto Fernández.

Kicillof volvió anoche de Jujuy, luego de la reunión peronista que unió a Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner el jueves 22 para coordinar la oposición a Javier Milei.

Tras ese encuentro, el gobernador de Buenos Aires juntó a su tropa del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en La Plata y dejó claro que no habrá unidad electoral si implica su proyecto a exigencias y acuerdos, como aquellos que llevaron al poder a Alberto Fernández en 2023. Antes buscará competir con los otros candidatos del PJ, como Sergio Massa, en una PASO.

Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner

“Entendemos que lo mejor es que se defina en una PASO. Que elija la gente sin dedos ni acuerdo de cúpula”, es la frase que transmitió Kicillof ante su tropa.

Kicillof viajó a Jujuy y reforzó ese concepto en una entrevista con el diario El Tribuno. “Ya hay más de un candidato”, dijo. “Incluso yo dije que las candidaturas son el año que viene, pero veo que otros compañeros se están lanzando; a mí me parece que lo mejor es que elija la gente”, remarcó.

“Ya nos pusimos de acuerdo en que las PASO eran un buen instrumento; tenemos que dejar que la gente elija”, manifestó ante El Tribuno.

Luego, retomó la agenda política en función de fortalecer un frente electoral más amplio que su movimiento.

“Lo que viene en Argentina no va a ser un experimento más —dijo desmarcándose de los gobiernos de Cristina Kirchner y de la candidatura presidencial de Sergio Massa—. Vamos a construir un nuevo gobierno que sea productivo, federal, soberano y patriota”.

Kicillof en Jujuy llamó a construir un nuevo proyecto para Argentina. NICOLAS ABOAF

La visita por el norte tomó relevancia especial dado que el mandatario bonaerense busca ampliar sus horizontes entre otros espacios más allá del núcleo duro que lo sustenta: se inscribió en una gira que ya incluyó actividades en distritos administrados por fuerzas opositoras y aliados del peronismo.

De este modo, Kicillof apuesta a construir una base de consolidación más amplia y federal para derrotar a Javier Milei el año que viene.

Kicillof en Jujuy buscó fortalecer su proyecto federal por fuera del PJ NICOLAS ABOAF

En Jujuy firmó convenios de colaboración con el gobernador Carlos Sadir, y luego mantuvo reuniones políticas con referentes territoriales, sindicales y municipales.

En La Plata buscaron que la jornada del mandatario bonaerense no quede atrapada por la interna local del Partido Justicialista (PJ).

Lo cierto es que la actividad política tuvo lugar en el club Altos Hornos Zapala, junto al intendente de Palpalá, el peronista Rubén Rivarola, donde estuvo acompañado por los diputados Rubén Rivarola y Carlos Haquim.

Axel Kicillof en Palpalá, Jujuy. NICOLAS ABOAF

Un PJ intervenido

El PJ de Jujuy está bajo intervención judicial desde 2023. Los primeros interventores fueron Gustavo Menéndez (alineado con Cristina Kirchner) y Aníbal Fernández. Luego de una serie de conflictos, la disputa llegó hasta la justicia federal.

El 5 de octubre, el juez federal con competencia electoral Esteban Hansen prorrogó por 60 días la intervención que encabeza el abogado Federico Prieto.

La intención de Kicillof, en sus recorridas por el interior del país, es intentar un diálogo con dirigentes de distintas corrientes del peronismo para sumarlos a su proyecto presidencial del año que viene.

Kicillof ya visitó Misiones, Chaco, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Formosa, La Pampa, Tierra del Fuego y Chubut.

La reunión con Sadir tuvo como fin firmar convenios de colaboración. “Es muy importante que las provincias podamos trabajar de manera articulada, compartir experiencias y aprender unas de otras”, dijo Kicillof.

“Con el gobernador Sadir pertenecemos a espacios políticos diferentes, tenemos acuerdos y diferencias, pero eso no impide dialogar y colaborar: en democracia pensar distinto no puede convertirnos en enemigos”, destacó. “No hay soluciones provinciales a problemas nacionales”, cerró.