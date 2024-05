Axel Kicillof sobre el caso de Fernando Espinoza: “No sé la situación de cada uno en su faz privada”

Escuchar

Después de haber participado esta semana de un acto en La Matanza junto al intendente Fernando Espinoza, en medio del escándalo por su procesamiento a raíz de un presunto abuso sexual, el gobernador Axel Kicillof salió este viernes a defenderse de los cuestionamientos por un respaldo al jefe comunal, al alegar que él no puede “saber la situación de cada uno en su faz privada” .

Kicillof habló por primera vez del caso Espinoza, a quien le reclaman que pida licencia en el cargo, en un acto que encabezó en la localidad bonaerense de Coronel Pringles. “Lo digo con toda claridad: yo dejo actuar a la Justicia” , remarcó el gobernador. El intendente de La Matanza fue procesado por abuso sexual en una causa en la que fue denunciado por Melody Rakauskas, una exempleada del municipio.

Antes de pronunciarse, el gobernador había sido cuestionado internamente por la agrupación La Cámpora, que encabeza Máximo Kirchner, que en un comunicado de su rama femenina advirtió: “No encubrimos denuncias de abuso sexual”. El también jefe del PJ bonaerense afianzó este año su vínculo político con Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y rival de Espinoza en el territorio matancero.

Axel Kicillof y Fernando Espinoza, esta semana en La Matanza

Según pudo saber LA NACION, el discurso de Kicillof sobre Espinoza fue trabajado puertas adentro en el gobierno bonaerense. Por eso el mandatario no se pronunció ni bien estalló el escándalo y hasta apareció con el intendente en un acto público. “Si yo voy o no voy (a un acto), no estoy sacando un fallo judicial, porque esa no es mi función” , buscó aclarar este viernes desde Coronel Pringles.

En línea con el discurso de su ministra Estela Díaz, Kicillof afirmó que Buenos Aires es “la única provincia con Ministerio de Mujeres” , lo que a su juicio comprueba que él tiene “una posición muy clara” respecto de este tipo de casos. Sin embargo, señaló que como gobernador no puede saber “la situación de cada uno en su faz privada”. Mientras tanto, en La Matanza circularon versiones de un pedido de licencia de Espinoza, que fueron desmentidas.

El jefe comunal fue denunciado por la exempleada del municipio Melody Rakauskas de haberla abusado sexualmente, en una causa en la que terminó siendo procesado. Ahora, Espinoza apuesta a que la Cámara del Crimen revise esa resolución el próximo 19 de junio, hasta cuando los abogados defensores del intendente peronista tendrán tiempo para presentar una apelación.

