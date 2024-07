Rechazan el ingreso a Venezuela de un diputado de Pro que había sido invitado como “observador” por la oposición

Escuchar

En la previa a las elecciones que este domingo podrían torcer el rumbo político de Venezuela tras 25 años ininterrumpidos de chavismo, le negaron hoy la entrada al país al diputado nacional de Pro Alejandro Bongiovanni, quien era parte del grupo de políticos argentinos invitados por la líder opositora María Corina Machado para participar como observador del proceso electoral.

Bongiovanni aterrizó esta tarde en Venezuela, pero le prohibieron el ingreso al país, según contó a LA NACION, aunque sin dar muchas explicaciones. “‘No está autorizado a ingresar’, me dijeron”, señaló el legislador. “Ya no dan ni argumentos”, agregó.

En un mensaje en sus redes sociales, Bongiovanni señaló que se encuentra camino a Panamá tras ser deportado de Venezuela. “ Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela ”, publicó.

Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela. 🇻🇪 🇦🇷 — Alejandro Bongiovanni (@alejobongio) July 26, 2024

Momentos antes, la Fundación Libertad, que preside el padre del diputado, Gerardo Bongiovanni, denunció la deportación del legislador. “Informamos que el diputado nacional y director de la fundación, Alejandro Bongiovanni, ha sido retenido por la dictadura chavista de Maduro en Venezuela. Le prohíben ingresar al país y lo deportarían en el próximo vuelo disponible”, indicó la organización en la red social X.

ATENCIÓN



Informamos que el Diputado Nacional y Director de la Fundación, Alejandro Bongiovanni (@alejobongio), ha sido retenido por la dictadura chavista de Maduro en Venezuela. Le prohíben ingresar al país y lo deportarían en el próximo vuelo disponible. — Fundación Libertad (@FundLibertadRos) July 26, 2024

Las dudas sobre si la delegación argentina invitada por la líder opositora -que está inhabilitada a ejercer cargos públicos en el país por 15 años- podría ingresar o no a Venezuela estaban instaladas desde temprano. Por la tarde, se conoció que la referente del Partido Popular español Cayetana Álvarez de Toledo tampoco logró ingresar al país para participar de los comicios del domingo.

Volveremos para celebrar la victoria.



¡Viva Venezuela libre! pic.twitter.com/4phAvKrhKm — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) July 26, 2024

“El régimen dictatorial e infame de Nicolás Maduro ha decido expulsarnos del país, no permitirnos la entrada con argumentos espurios y absurdos”, anunció Álvarez de Toledo en su cuenta de X. “Sin embargo, en este momento lo que quiero hacer es transmitir toda la fuerza y toda la esperanza a los millones de venezolanos que en estos últimos meses se han movilizado de una manera histórica y heroica”, agregó.

Más temprano el expresidente de México Vicente Fox denunció que su vuelo con destino a Venezuela fue suspendido. “Este dictadorzuelo de siete suelas, Nicolás Maduro, ha hecho otra de sus tropelías, impedir que todo los vuelos de Copa (Airlines) con destino a Caracas Venezuela fueran suspendidos”.

EL MIEDO DE UN TIRANO SE NOTA EN SUS ACCIONES, PERO SEGUIREMOS FUERTES @MariaCorinaYA VENEZUELA LIBRE pic.twitter.com/HYnLSvyHUZ — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 26, 2024

Entre los invitados argentinos por Corina Machado que volarían en las próximas horas a Venezuela, se encuentra el legislador porteño Ramiro Marra; la exjefa de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico y el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni.

Temas Elecciones en Venezuela