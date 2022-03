Blanqueo de capitales fugados: una propuesta con la impronta de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner lo había anticipado en diciembre pasado, en el acto de celebración de un nuevo aniversario de la recuperación democrática, cuando dijo que los dólares estaban, sólo que había que ir a buscarlos afuera. Tres meses después y luego de que el oficialismo se fracturara por el apoyo al acuerdo con el FMI, el kirchnerismo presentó en el Senado un par de proyectos que impulsan un nuevo blanqueo que, bajo el nombre de “aporte especial de emergencia”, grava con un 20% a pagar en dólares los bienes y capitales radicados en el exterior que sean repatriados en los primeros seis meses de vigencia de la ley.

“Los proyectos salieron directo del escritorio de Cristina”, confió a LA NACION una connotada senadora oficialista con despacho en el palacio legislativo. Los dos proyectos están firmados por Oscar Parrilli (Neuquén), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Martín Doñate (Río Negro), Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y el jefe del bloque, José Mayans (Formosa).

La confirmación de que la iniciativa fue elaborada por la vicepresidenta y su grupo de colaboradores más cercanos la dio el desconcierto que reinaba en varios despachos oficialistas. “No tengo idea, varios senadores me están preguntando, no consultaron sobre eso”, confío un legislador del Frente de Todos. “Eso no somos nosotros”, dijo otro, enojado porque nunca fue consultado.

La medida fue avalada por la Casa Rosada con un tuit de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. Fuentes oficiales de Casa de Gobierno aseguraron, además, que la jugada había sido hablada entre Alberto Fernández y la vicepresidenta y que también el ministro de Economía, Martín Guzmán, estaba al tanto. “Eso no es así”, afirmó una senadora cristinista.

Bajo el nombre de “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, la movida kirchnerista no es otra cosa que un nuevo blanqueo, aunque introduce algunos elementos novedosos. Así, el proyecto incentiva la delación, recompensando con un 30% del monto que se permita repatriar a quienes señalen a otras personas que tengan bienes en el exterior no declarados ante las autoridades fiscales.

El mismo premio se estipula para las entidades financieras, las que quedarán exentas del secreto bancario y fiscal y “liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor”.

“Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero”, sostuvo el comunicado difundido por el bloque oficialista.

Cristina ordena

El proyecto de blanqueo surgió del despacho de la vicepresidenta, usina de las denuncias por la supuesta fuga de dólares cometida con el crédito tomado por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI en 2018. Sus seguidores, como buenos discípulos repiten ese evangelio todo el tiempo.

La primera vez que Cristina Kirchner lanzó la idea fue en diciembre, con la Plaza de Mayo como testigo, aunque en aquella oportunidad le pidió al FMI que ayudara a encontrar los dólares fugados.

“No, a la Argentina no le faltan dólares, los dólares los tienen afuera. Se los llevaron. Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperarlos desde los paraísos fiscales adonde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos”, dijo el 10 de diciembre .

Su propuesta, sin embargo, no fue adoptada por el gobierno de Alberto Fernández ni por el ministro Guzmán, que negociaron un nuevo crédito con el Fondo.

Esto molestó al kirchnerismo, que terminó, al final de un largo camino que incluyó la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados oficialistas, con el voto en contra al acuerdo en ambas cámaras legislativas.

La propuesta mereció la queja del jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri (Córdoba), a la que calificó de “épica vacía”. “¿Cómo van a gravar bienes que no están declarados? No ofrecen ninguna para repatriarlos”, sentenció el líder opositor en la red social Twitter.