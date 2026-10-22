Bullrich pidió que Milei acelere los acuerdos para dar gobernabilidad y advirtió: “En 2025 terminamos atados a Bessent”

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, volvió a marcarle la cancha a los hermanos Milei. Después de que volviera a coquetear con la idea de construir una candidatura presidencial en 2027, la exministra de Seguridad presionó a la Casa Rosada para que acelere los acuerdos políticos con los aliados de cara a las próximas elecciones con el objetivo de blindar la gobernabilidad y despejar las dudas en torno a la sustentabilidad del programa económico de Milei.

En una entrevista con el canal de streaming Infobae TV, Bullrich advirtió que, durante el próximo proceso electoral, la gestión de Milei no puede volver a “caer” en la “ingobernabilidad” de principios de octubre de 2025, cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, intervino en el mercado local para estabilizar la situación cambiaria.

La senadora y extitular de Pro dijo que la “cobertura política” es “muy importante” para dar certeza a los empresarios e inversores y evitar las turbulencias financieras en la antesala de los comicios.

Bullrich remarcó que los actores económicos requieren señales de que habrá gobernabilidad. Por esa razón, insistió, se requiere un acuerdo político que le permita a Milei ampliar su base de apoyo. “Y no nos vamos a caer en una ingobernabilidad como en 2025, cuando terminamos atados de Bessent. Eso no nos puede pasar”, subrayó.

Días atrás, Bessent elogió el proceso de estabilización de la Argentina y anticipó que podría volver a usar el swap para apoyar a Milei durante el año electoral. “Podríamos hacerlo de nuevo, seguro”, resaltó. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, dijo que la Casa Blanca podría movilizar hasta US$ 20.000 millones en 2027 para proyectos estratégicos en el país.

Bullrich y Milei, en la quinta de Olivos

En ese marco, Bullrich consideró que sería saludable que la gestión de Milei no dependa de un eventual rescate financiero de EE.UU. para evitar una crisis cambiaria. “Bessent dijo hay plata para la Argentina. Me encantaría de decirle: ‘mirá, no lo necesitamos, porque construimos nuestros propios reparos para que no tengamos esos vaivenes que te llevan a una situación de pérdida de capacidad económica, como ocurrió el año pasado”, puntualizó la jefa de senadores de LLA.

Bullrich confesó que tampoco coincide con Milei cuando afirma que dispone de una “bazuca de dólares” para disipar los temores respecto de una eventual estampida cambiaria y financiera en 2027. “Yo lo discuto eso. Yo no tengo que decir: ‘Estoy con US$75.000 millones a la espera de que me hagan un golpe económico. No es bueno un golpe económico. Yo tengo que decir: ‘Voy a tener la gobernabilidad, la tranquilidad y no voy a necesitar esa plata”, apuntó.

La senadora hizo estas declaraciones en momentos en que dos funcionarios influyentes del gobierno de Trump visitan el país. Se trata del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del secretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Ambos serán recibidos esta tarde por Milei en su despacho de la Casa Rosada.

Durante la entrevista, Bullrich reiteró que “está preparada” para ser candidata a presidenta, pero eludió las definiciones respecto de si piensa competir el año próximo. Tampoco aclaró si pretende acompañar a Milei en la fórmula. “Uno tiene que saber esperar su momento”, deslizó.

Además, insistió en que trabaja para que el proyecto de Milei “llegue con una economía que la gente la sienta”.

Hasta ahora, el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, no se hicieron eco de los pedidos de Bullrich para modificar el programa.

En materia institucional, la jefa de la bancada oficialista ya había tomado distancia de los insultos y ataques de Milei a la prensa. Por caso, se solidarizó con los periodistas de LA NACION perseguidos por la Justicia de Gildo Insfrán en Formosa.

Bullrich compartió este miércoles un acto con Karina Milei Presidencia

Hace dos semanas, volvió a diferenciarse del Gobierno en materia de pliegos judiciales. Durante la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos realizada el miércoles en el Senado, anunció que votará en contra del nombramiento de la fiscal Susana Pernas, propuesta por el Poder Ejecutivo. Argumentó que se opondrá a la designación porque la fiscal “pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista”.

Respecto a lo judicial, en junio pasado Bullrich hizo ruido cuando se abstuvo de votar en contra del pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuya postulación era rechazada por Milei por ser familiar del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.