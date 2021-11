Burlas en EE.UU.: critican la propuesta del Gobierno de canjear deuda por acción climática

El planteo del Gobierno de canjear deuda por acción climática, fue criticado en Fox News, una de las cadenas televisivas más importantes de Estados Unidos.

Tucker Carlson, reconocido conductor y periodista de la cadena destinó durante su programa duras burlas a la propuesta destinada al FMI. “Argentina sí que tiene labia”, dijo el periodista.

“Leí un artículo divertido en Bloomberg el otro día. Aparentemente, Argentina se ha ofrecido a pagar a sus acreedores con algo llamado ‘acción climática’”, comenzó el conductor.

Tucker Carlson ironizó sobre el plan argentino de canje de deuda por acción climática.

Y continuó: “Hace varios años, la Argentina dejó de pagar una deuda de 46.000 millones dólares con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el presidente del país ha propuesto vincular el pago de esa deuda con ‘inversiones esenciales en infraestructura verde’. En otras palabras, construyendo cosas en su propio país, pero por las razones correctas. Entonces, preocuparse repentinamente por el calentamiento global es una especie de moneda de curso legal. Si importa lo suficiente, puedes saldar tus deudas con él”.

Carlson, uno de los periodistas con mayor audiencia televisiva dentro de la cadena, cuestionó así la propuesta argentina que el presidente Alberto Fernández retomó en las reuniones del G20 en Roma y durante la cumbre de cambio climático en Glasgow.

“Ahora bien, nuestros espectadores más cínicos probablemente se rían por lo bajo al escuchar esto. ‘Caramba, Argentina’, podrían pensar. “Pero es original, respeto tu jugada”, dijo.

Y luego continuó irónico: “Y no hay razón por la que no puedas participar también en la acción. El hecho de que no seas un país latinoamericano en bancarrota no significa que no puedas pagar sus deudas con virtud. Entonces, ¿qué tal esto? El resto de nosotros nos comprometeremos en contratos legalmente vinculantes notariados a no volar nuestros aviones privados a Europa durante todo un año calendario. A cambio de esa promesa, estamos exentos de impuestos federales. No va a ser fácil. Intenta ir a Florencia en autocar”, lanzó el conductor.

Y en esa misma línea, concluyó: “Por otro lado, nos pondrá muy por delante de Joe Biden y Jeff Bezos y Al Gore y todos los demás”.

La propuesta argentina

Durante su discurso ante la Sesión Plenaria de la Cumbre de Glasgow, Fernández urgió a “crear mecanismos de pago por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental”.

La propuesta argentina no es nueva y la pandemia aceleró la discusión que se venía gestando a nivel mundial y era apoyada por el Papa Francisco.

El Gobierno lleva meses insistiendo sobre el tema ante el G20 y cumbres medioambientales. “Necesitamos aplicar la emisión de los derechos especiales de giro del FMI a un gran pacto de solidaridad ambiental que incluya esencialmente a países de bajos ingresos y de renta media, y que sirva para extender los plazos, los pagos del endeudamiento y la aplicación de menores tasas bajo las actuales circunstancias de estrés sanitario y ecológico”, sostuvo Fernández.

Hasta el momento, en el FMI no hubo iniciativas de envergadura en este sentido, y sólo se conoce el antecedente en 2015 de las Islas Seychelles, que logró firmar un acuerdo único en el cual el FMI condonó su deuda externa de casi US$ 22 millones, a cambio de que el soberano haga acciones concretas para proteger sus océanos.