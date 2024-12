Caputo defendió que el Presupuesto 2025 no se trate en sesiones extraordinarias

En el marco de su visita a Montevideo por la cumbre de presidentes del Mercosur que se realizará este viernes en la capital uruguaya, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió una vez más a la salida del cepo cambiario -una de las medidas que más expectativas genera en el gobierno de Javier Milei-, aseguró que el objetivo es eliminarlo en el transcurso de 2025 e hizo referencia a la exclusión del proyecto de ley de Presupuesto 2025 del temario de sesiones extraordinarias en el Congreso.

“Preferiría que pase porque es una buena señal. Pero, si para que pase hay que arriesgar o sacrificar nuestra ancla fiscal, que es lo más importante de nuestro modelo, no vale la pena ”, subrayó en diálogo con LN+ y añadió: “Con el crecimiento proyectado del año que viene, las provincias recibirán más. Nosotros, a nivel nacional, sacamos el impuesto PAÍS que era un punto y medio de producto. El esfuerzo más grande ya lo hacemos nosotros; me encantaría dar más a las provincias, pero los que no tenemos plata somos nosotros y no vamos a comprometer el equilibrio fiscal”.

“Hablar del timing es hacer futurología y no puedo hacerla, pero estamos bien encaminados”, adelantó sobre la salida del cepo. “Podemos hacerlo de forma gradual, como todo durante este año. Si llegamos a un acuerdo con el Fondo, (Monetario Internacional) se podría hacer incluso antes”, analizó y marcó: “En un principio, la agenda es la que planteó el Presidente; a medida que la inflación siga en baja, para cuando saquemos el cepo vamos a estar tranquilos de que será sin ningún sobresalto”.

Luego afirmó: “Nos pueden decir que salgamos del cepo ahora, pero siempre decimos que se tienen que cumplir condiciones que todavía no están: hay que lidiar con flujos y stocks, y hay que solucionar, pero estamos en buen camino y lo importante es no desviarse”.

Por otro lado, el ministro destacó el trabajo que realizaron “desde el primer día” para lograr las reformas impositivas, que incluyen la reciente eliminación del impuesto PAIS. “Para que pasen se necesita un mayor volumen político, por eso trabajamos para tener una lista y que la política decida el mejor momento. Queremos tenerlo listo lo antes posible”, indicó. Sobre la retención que en noviembre de este año dejó de cobrarse a las importaciones, dijo que es una “mejora del costo argentino”: “La eliminación del impuesto PAÍS baja el costo argentino y facilita y hace más baratas las importaciones”.

En tanto, sobre las jubilaciones aseveró: “En nuestro mandato le ganaron a la inflación por 20 puntos, ya que venían de perder 30 puntos en términos reales”. Después sumó: “Me gustaría que fueran mucho más altas, pero no podemos hacer magia. Es importante resaltar que casi el 90% de los que cobran el haber mínimo son los jubilados que se adhirieron por moratoria, los que no completaron sus aportes ni mucho menos. Los que completaron los aportes ganaron más que el doble e incluso algunos tienen pensión, lo que es casi el triple. Si mirás la pobreza dentro de los jubilados, es solo el 11%, son las cifras oficiales”.

Luis Caputo y Javier Milei en el G20, en Brasil.

Finalmente, el también exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri comparó su trabajo durante esa gestión con el que lleva adelante al frente de la cartera de Economía. “Es claramente mejor esto que salir a buscar plata”, afirmó.

“Milei tiene el mérito infinito y enorme de dar la batalla cultural. La ganó al punto de que llegó sin plata, sin financiamiento, sin gobernadores, le ganó al aparato político y tiene el apoyo de la mayoría de la gente. En campaña explicó siempre el problema, no mintió en nada y después no cedió, puso siempre por encima el recuperar la economía y volver a la senda del crecimiento”, destacó y elogió: “Está dando esa batalla no solo a nivel nacional, sino también internacional. A mí lo que me deja más cómodo como ministro es que sé que tengo alguien arriba que tiene una convicción inédita, que no especula políticamente y solo piensa en la gente”.

LA NACION

Temas Luis Caputo