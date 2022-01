Carla Vizzotti dijo que están evaluando reducir el aislamiento para el personal estratégico

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, contó que el Gobierno está estudiando si es viable imitar el ejemplo de Uruguay, en donde “a los que están vacunados con tres dosis no se los aísla ni testea; y a los que tienen dos dosis, se les hace un test de antígenos y, si les da negativo, no se los aísla”. “Es una posibilidad, esta semana lo vamos a ir discutiendo, se está evaluando semana a semana”, dijo la funcionaria, y aclaró que, de implementarse, primero se haría con el personal estratégico.

Al conversar con C5N, la ministra señaló que ómicron “está pasando a ser predominante”. Según puntualizó, esta variante tiene una “dinámica totalmente diferente: es mucho más transmisible, puede infectar incluso a personas vacunadas, pero eso no se está traduciendo en el mundo en aumento de hospitalizaciones y muerte”. Para ella, así como los casos aumentaron exponencialmente, es posible que el descenso se produzca también a gran velocidad.

Además, Vizzotti desmintió que hubiera algún pedido por parte de los empresarios ante la gran suba de contagios. “La producción, la economía y el ausentismo laboral impacta en el sector privado, pero no hay nadie que haya pedido cambiar algo, y no hay nadie de nosotros que esté evaluando algo que haya pedido algún empresario”, señaló. Al respecto, explicó que “el principal reclamo y la principal preocupación es en el sector de salud”. Y siguió: “Sabemos que, con un contacto muy corto, esta variante puede transmitirse igual; y la realidad es que, si la enfermedad es tan leve como la estamos viendo, una medida sanitaria de aislamiento no tiene tanto sentido para disminuir las internaciones y muertes”.

La funcionaria dijo que, desde el Gobierno, están “revisando todo el tiempo la evidencia” y que, por ello, se resolvió “disminuir el aislamiento, porque quien está vacunado tiene menos posibilidades de enfermarse y transmite el virus por menos tiempo”. Entonces, argumentó: “Teniendo en cuenta que esta variante tiene un período de incubación más corto, la posibilidad de disminuir el aislamiento en las personas completamente vacunadas es muy seguro”.

En línea con esto, Vizzotti insistió: “Con esta variante se produjo una explosión de casos que es totalmente distinta. Cuesta asimilar que, con esta situación, no es necesario generar medidas restrictivas, cerrar fronteras, hacer una cuarentena y ni siquiera testearse tanto; pero sí esperamos y llamamos al cuidado y a la responsabilidad individual, no hay que minimizar los síntomas, hay que evitar el contacto y tenemos que vacunarnos”.