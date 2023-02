Carlos Pagni habló de las crisis de liderazgo en la Argentina: “El problema es no entender que puede haber otro líder legítimo”

escuchar

El periodista Carlos Pagni mantuvo un mano a mano con Emmanuel Ferrario, precandidato a jefe de Gobierno y Presidente de la Legislatura porteña, como primer invitado al videopodcast Líderes en play. Durante su paso, el también profesor y escritor analizó la crisis de liderazgo a nivel mundial y repasó las dificultades que han enfrentado los presidentes argentinos desde el regreso de la democracia.

“El gran problema es no entender que puede haber otro líder legítimo”, afirmó. “Liderar es, primero, tener una lectura de que la Historia va en movimiento y que podés intervenir en su curso y persuadir a otros a que te acompañen en esa aventura. Ese sueño, además, puede ser colectivo, con lo cual necesitás entender bien al otro, prestarle atención a sus tiempos y tener la capacidad de imaginación, explicación y persuasión como para que tu sueño se convierta en el sueño de varios”, detalló a continuación.

De acuerdo con la visión del conductor de Odisea Argentina, el liderazgo es “una forma del ejercicio de poder muy enigmática”. Respecto de cuáles son las cualidades que comparten los grandes líderes mundiales, profundizó: “La narrativa de Moisés encarna todas las formas de la política: sacó a la gente de un lugar malo para llevarla a un lugar bueno. Logró que le creyeran y que caminaran durante 40 años por el desierto. Colón es otro caso. Tenía una cartografía muy deficiente al principio: había prometido que llegaba a las islas mucho antes de lo que finalmente tardó, pero era un líder temible, que generó consenso y otros lo siguieron”.

“Ellos debían tener una capacidad de persuasión increíble y convincente para apelar a la razón y a la emocionalidad y, de esa manera, suprimir al máximo las posibles incertidumbres. El liderazgo es muy misterioso porque algunas personas logran eso y otras, no”, añadió.

Carlos Pagni junto a Emmanuel Ferrario durante la primera emisión del videopodcast "Líderes en play".

Para explicar la crisis de liderazgo en la Argentina, Pagni retrocedió en el tiempo hasta la Antigua Grecia: “Dice la leyenda que Edipo se convirtió en rey porque llegó a Tebas en el momento en que estaba la peste y había que descifrar el enigma de la Esfinge: ‘¿Cuál es el animal que camina en cuatro patas al amanecer, en dos al mediodía y en tres al atardecer?’ Nadie lo resolvía hasta que Edipo dijo ‘es el hombre’ y le dieron el cetro”.

En esa línea, destacó la capacidad de liderazgo de Carlos Menem al asegurar que fue quien “descifró el enigma de la inflación” y logró estabilizar los precios durante una década. En ese contexto, afirmó que Néstor Kirchner también fue un gran líder porque descifró otro “enigma” y, en “un momento de ebullición”, logró instaurar el orden social y económico.

Sin embargo, según indicó el periodista de LA NACION, ellos y otros referentes políticos se han enfrentado con los mismos problemas: “El tema es que el enigma de la Esfinge cambia y los líderes se quedan atrapados en una misma respuesta. Lo importante, entonces, no es la respuesta, sino estar atento a la pregunta porque va cambiando y, si vos seguís dando la misma respuesta, tendés a forzar la realidad para que esa única ficha que tuviste siga durando, a pesar de estar en una crisis permanente”.

“La convertibilidad se extendió mucho más de lo que debía, al igual que las tasas de interés negativas y los alimentos subsidiados. Ahí es cuando todo sucumbe y la sociedad no reconoce el liderazgo porque venís diciendo lo mismo que hace diez años”, aseguró.

Y concluyó: “Esa falta de plasticidad, que creo que no es un problema argentino, sino un problema general del liderazgo en sí, tiene otra dificultad, que es no entender a la otra parte como un líder. Un tema cultural de entender que puede haber otro líder legítimo; el otro puede ganar o perder y eso está bien. No podés decir ‘vos sos la dictadura’ porque yo perdí”.

