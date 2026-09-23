Caso Andis: Nadia Beller declara como testigo desde Bolivia en la causa por corrupción en la exagencia de Discapacidad

La abogada boliviana Nadia Beller, expareja del asesor Fernando Cerimedo -detenido en Bolivia, acusado de haber querido asesinarla-, declara hoy como testigo en la causa que investiga una gran trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un caso originado por los audios atribuidos a su extitular Diego Spagnuolo.

La testimonial será virtual -la mujer está en Bolivia- y su inicio estaba previsto para las 10 de la mañana. Genera expectativa por los dichos públicos de Beller: además de asegurar que su expareja contrató sicarios para matarla, la mujer sostuvo que Cerimedo, cuando todavía era asesor de Javier Milei, le aseguró que Karina Milei estaba involucrada en hechos de corrupción.

En los audios atribuidos a Spagnuolo se hace referencia a un presunto esquema de coimas dentro de la Andis y se mencionan, entre otros, a la secretaria y hermana del presidente Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

La declaración de Beller, además, podría consolidar la independencia de la causa respecto a aquellas grabaciones. La estrategia de algunas defensas apunta a sostener que el expediente depende de esos audios; cuestionar su legalidad y, a partir de allí, intentar hacer caer la investigación. El fiscal Franco Picardi, en cambio, buscó construir el caso alrededor de otros elementos.

Uno de esos ellos fue la declaración del propio Cerimedo, hace un año. Bajo juramento, sostuvo que el propio Spagnuolo le contó en persona y en diversas ocasiones, en 2024, de maniobras de corrupción dentro de la agencia de Discapacidad.

Ayer, al confirmar el procesamiento de 19 involucrados en el caso, la Cámara ratificó también el rumbo de la investigación al rechazar un pedido de la droguería Suizo Argentina para anular el caso por este motivo.

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