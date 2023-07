Caso Cecilia Strzyzowski: las imágenes, minuto a minuto, de los movimientos de los protagonistas el día del crimen

escuchar

La cámara de seguridad de un vecino tomó por última imagen a la joven desaparecida y registró las entradas y salidas a la casa de los Sena de los principales acusados de haberla matado

Los fiscales sostienen que está probado que a Cecilia Strzyzowski la asesinaron al filo del mediodía del 2 de junio en un cuarto de la casa de los piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña en la calle Santa María de Oro 1460, en Resistencia.

La cámara de seguridad de un vecino registró todos los movimientos de ese día en el frente de la casa. Tomó la última imagen que se conoce de Cecilia con vida, el momento en el que sus suegros llegaron con el propósito -según los fiscales- de asesinarla, la desazón de un colaborador del clan Sena que, según él mismo contaría luego, acababa de ver el cuerpo dentro de la casa; la charla de él con su mujer -hoy los dos están presos por encubrimiento-, y el traslado de un bulto, que todo indica que era el cuerpo de Cecilia, en la caja de la camioneta de César Sena.

Las imágenes permiten reconstruir toda la cronología del viernes 2 de junio, el día clave del caso.

8:31. Llegan Fabiana González y su hermana a trabajar

Fabiana González, colaboradora de Marcela Acuña, y su hermana, Diana González, que hacía tareas de limpieza en lo de los Sena, llegan en moto a trabajar. En la casa estaba Acuña. Emerenciano se había ido temLa de campera roja es González, que volverá a quedar registrada por las cámaras varias veces más a lo largo del día. Es la pareja de Gustavo Obregón. Hoy los dos están acusados del encubrimiento del crimen.

Fabiana (al volante) y Diana González llegan a la casa del matrimonio Sena-Acuña Captura de video

9:11. Sale Acuña

Marcela Acuña sale de su casa y se sube a un remis. En la causa está acreditado que se fue a encontrar con su marido en el barrio Emerenciano, donde él estaba revisando unas obras en construcción. Los dos participaron de actividades allí durante esa mañana.

Marcela Acuña sale de su casa Captura de video

Marcela Acuña le hace señas a un remis Captura de video

Marcela Acuña aborda el remis Captura de video

9:14. Llegan Cecilia y César Sena

Cecilia y César llegan a la casa tres minutos después de que se fuera Acuña. Esa es la última imagen con vida que se conoce de Cecilia. En estas tomas no se los ve bajar la valija ni la mochila de ella, ni a él ni a ella. En la casa estaban solo Diana González, baldeando el patio, y Fabiana, tomando mate en la cocina, según el testimonio de Diana, que contó además que César le dijo a Fabiana que iba a estudiar. “¿Mamá no me dejó algo?”, declaró Fabiana que le preguntó César. Su respuesta fue que no.

César llega a su casa acompañado por Cecilia. Habían dormido en un motel Captura de video

Cecilia baja de la camioneta Captura de video

La cámara registra la última imagen de Cecilia Captura de video

10:11 Las hermanas González dejan la casa

Las hermanas Fabiana y Diana González se van de la casa en moto. Según los testimonios de la causa, era lo habitual que Diana fuera a limpiar un par de horas, por la mañana, todos los días de la semana.

Las hermanas González se van Captura de video

10:29. Las hermanas González vuelven a buscar algo que les pidió Acuña

Fabiana González y su hermana regresan a pedido de Acuña, que -según los testimonios de la causa- llamó a Fabiana para pedirle que le buscara unos papeles que se había olvidado y se los llevara a la obra. Diana González no entra esta vez, sino que la espera a su hermana en la vereda. Fabiana declaró que antes de volver a salir, lo vio a César, pero no a Cecilia, y que le dijo: “Me voy. Vine a buscar la documentación de tu mama”. Fabiana relató: “Ahí yo solamente lo vi a él, que asomó su cabeza, pero a la chica no la vi más, desde que entró a esa pieza”. Las hermanas se fueron entonces de la casa.

Vuelven las hermanas González a lo de Sena-Acuña Captura de video

Las hermanas González vuelven a irse Captura de video

10:46. César sale a encontrarse con sus padres

César Sena sale de la casa, con destino al barrio Emerenciano. Va solo en la camioneta. Cecilia se queda sola en la casa. Según la declaración de Acuña, César llega al barrio alterado y con marcas de rasguños; y ella intenta hablar con él para averiguar qué pasó, pero no tiene éxito. Según Gustavo Obregón, César no tenía todavía los rasguños esa mañana.

César deja la casa Captura de video

11:41. César vuelve solo a la casa

César regresa en su camioneta. Cuando vuelve, solo estaba Cecilia en la casa. Los fiscales creen que todavía estaba con vida.

César vuelve a su casa antes del mediodía Captura de video

12:16. Regresa la camioneta de Emerenciano

Llega la camioneta de Toyota Hilux gris de Emerenciano Sena. El y su mujer regresan a la casa después de haber almorzado temprano en el barrio. Según los fiscales, volvieron con el objetivo de matar, junto con su hijo, a Cecilia.

La camioneta de Emerenciano Sena llega a la casa Captura de video

13:01. Sale César Sena

Sale de la casa César Sena. Por otras pruebas se sabe que se fue a participar de un operativo médico que la organización piquetera liderada por sus padres había organizado en el barrio obrero Colonia Elisa. Allí fue fotografiado mientras auscultaba a un niño y la foto se viralizó días después: tenía ostensibles marcas de rasguños en el cuello. A partir de este momento la señal del celular de Cecilia se activa en los mismo lugares por donde se mueve César.

César Sena se va de su casa Captura de video

16:00. Llega la planchadora

Con el matrimonio Sena-Acuña en el hogar, llega en moto Rosana Ferreyra y entra a la casa, a planchar ropa. Ferreyra no milita con el matrimonio. Acuña, que fue quien ese día le abrió la puerta, la contrató para planchar porque la conocía: Ferreyra había cuidado a la madre de Acuña. “Me pongo a planchar y aproximadamente a media hora o cuarenta minutos después de que yo me pusiera a planchar, bajó de la planta alta del domicilio y se puso a preparar mates la Sra. Marcela Acuña, porque me dijo que iba a salir -declaró Ferreyra-. Yo en ese momento la note muy rara, tipo triste y distraída, lo cual no era común a como ella estaba, dado que siempre es muy activa y te conversa. Y ese día que bajo ella estuvo muy callada.”

Llega la planchadora a lo de Sena-Acuña Captura de video

16:53. Se van Emerenciano y Acuña

Salen de la casa en camioneta Emerenciano Sena y su mujer. Obregón y Acuña coinciden en relatar que ella, en ese momento, le mandó un mensaje a él para decirle que fuera urgente a la casa porque había visto “un bulto” y que creía que se trataba de “un cuerpo”. También le pidió que hiciera salir de la casa a la planchadora. Le dijo además a Obregón que no quería que Emerenciano supiera lo que estaba pasando.

La camioneta de Emerenciano Sena deja la casa Captura de video

17:00. Llega Obregón

Obregón llega a la casa de Santa María de Oro en su auto. Va manipulando su teléfono. En su declaración cuenta que ingresó a lo que sería “la parte de la casa vieja”, donde hay un living, dos baños seguidos y tres piezas. Dice que fue entonces cuando encontró el cuerpo. “Estaba oscuro porque ingresé con la linterna de mi celular. En los baños no había nada, en la primer pieza, nada, en la segunda pieza de la izquierda, nada, y en la tercera pieza en la que ingreso que se encontraría en la esquina de la pared pegada al baño, puedo observar un bulto largo, todo envuelto en lo que parecía en una toalla o frazada”. Obregón dijo que corroboró que era un cuerpo y le avis a Acuña por mensaje de texto.

Gustavo Obregón entra a la casa de los Sena-Acuña Captura de video

17:05. Obregón sale a hablar por teléfono

Gustavo Obregón sale de la casa y la cámara lo registra hablando por teléfono.

Gustavo Obregón, en la vereda Captura de video

17:09. Se va la planchadora

Sale la planchadora Rosana Ferreyra. Según la reconstrucción judicial, se va porque Obregón cumplió con el pedido de Acuña de que la sacara de la casa.

Rosana Ferreyra sale en moto Captura de video

17.12. Vuelve Fabiana González

Fabiana González, esposa de Obregón, regresa a la casa en moto.

Fabiana González llega en moto Captura de video

17:13. Obregón y González hablan en la vereda

Fabiana González regresa a la casa por el pedido de su marido. Según el relato coincidente de ambos, ella entra a la casa y él le muestra el cuerpo. Después, salen a hablar a la vereda.

Fabiana González y su pareja, Gustavo Obregón Captura de video

Gustavo Obregón se agarra la cara Captura de video

Gustavo Obregón, sentado, se tapa la cara; de pie, Fabiana González, su mujer Captura de video

17:54. Obregón abre el baúl de su auto

Obregón abre el baúl de su Citroen C4, mira y lo vuelve a cerrar. A las 18:01 Obregón deja la casa de los Sena-Acuña en su auto.

Gustavo Obregón abre el baúl de su auto Captura de video

18:09. Obregón vuelve

Obregón regresa con lo que los investigadores identificaron como una supuesta bolsa blanca con manija e ingresa al domicilio otra vez.

Gustavo Obregón Captura de video

18:54. César llega a la casa con Rita Romero

Vuelve César Sena en su camioneta blanca. Llegó acompañado por Rita Alejandra Romero, militante y directora de la escuela que manejaban Emerenciano Sena y Acuña en el Barrio Emerenciano. César habla con Obregón y entran juntos a la casa por el garage. A las 19:00, Rita Romero se sube al auto de Obregón y se van. Romero relata en su declaración: “Cuando nosotros llegamos a la casa, estaba afuera de la casa un hombre a quien yo conozco de vista y del barrio de nombre Gustavo Obregón, él estaba sentado en la vereda, entonces Cesar me dice que él se iba a quedar en la casa porque estaba muy cansado, y si yo no tenía problema me acercaría hasta mi casa Gustavo, yo le dije que no habría problema, entonces me subí en un auto color gris que era de Gustavo, creo que es de marca Citroen, y de ahí él me llevo hasta mi casa, me deja ahí y Gustavo se va”.

Cámara de vigilancia de la calle Santa María de Oro Captura de video

19:14. Regresa Obregón

Después de dejar a Rita Romero en su casa, Obregón vuelve.

El auto de Obregón regresa a la casa Captura de video

19:26. Obregón y César salen con lo que sería el cuerpo

Obregón sale de la casa y guarda en la parte trasera, del lado del acompañante, lo que podría ser un bidón blanco. Guía a César para sacar de la casa la camioneta Hilux, que lleva “un cargamento” -advierten los fiscales-, que no se ve bien qué es, pero que se cree que se trata del cuerpo de Cecilia envuelto en una frazada. Por otras pruebas de la causa, los investigadores sostienen que César y Obregón se van de ahí a Campo Rossi, la chanchería de Emerenciano, ubicada en la zona rural de la localidad de Puerto Tirol, al norte de Resistencia. Es allí donde los fiscales sostienen que fue quemado el cuerpo.

La salida de César Sena y Gustavo Obregón de la casa Captura de video

La salida de César Sena y Gustavo Obregón de la casa Captura de video

Sale de la casa la camioneta de César con un "cargamento" en la caja, según el relato de los fiscales Captura de video

22.39. Vuelve Emerenciano

La camioneta de Emerenciano y Acuña, y la de César Sena llegan a la casa. Emerenciano entra primero y espera junto al portón a su hijo. Los tres habían estado en una actividad partidaria, a la que César se había sumado más tarde; según los fiscales, después de llevar el cuerpo de Cecilia a la chanchería.

La camioneta de Emerenciano Sena entra a la casa Captura de video

Emerenciano, parado en la puerta, espera que entre su hijo Captura de video

