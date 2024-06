El caso Cecilia: a un año del femicidio que conmovió a Chaco, la investigación está teñida de sospechas políticas

Escuchar

CORRIENTES.- Este domingo se cumple el primer aniversario del atroz femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco. Mientras se espera la fecha del juicio oral el principal acusado, César Sena, cuestionó el accionar de la Justicia con una carta escrita a mano que distribuyó a los medios. Habló de malos tratos, se declaró inocente y pidió justicia real para él y su familia. En tanto, Gloria Romero, la madre de la víctima, decidió alejarse del espacio público porque, según advirtió, “la mafia es la mafia”.

La investigación, que tuvo un progreso diario mientras los medios de todo el país cubrían la noticia hace un año, en medio del proceso electoral que terminó con el triunfo de Leandro Zdero sobre Jorge Capitanich, salió luego del radar pero no dejó de avanzar. César Sena, pareja de Cecilia, fue acusado de ser el autor material del crimen. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron imputados como cómplices necesarios, junto a otras cuatro personas allegadas y acusadas de encubrimiento agravado: Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Fabiana González y Griselda Reinoso.

Aún así, a un año de la muerte y desaparición de la mujer de 28 años, no habrá marchas oficiales en Chaco , según confirmó su familia. La mamá y la hermana de Cecilia confirmaron este viernes que quieren “desaparecer de los medios” porque “la mafia es mafia”. Informaron que este domingo 2 de junio no habrá una marcha oficial. Gloria Romero señaló, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas: “No estoy bien de salud, me retiré de los medios después del cambio de carátula. Quiero olvidar, esto ya está todo dicho” .

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Con respecto al cambio de carátula que benefició a Emerenciano Sena y a Marcela Acuña, que para los instructores de la causa pasaron de ser coautores del homicidio de Cecilia a partícipes necesarios, Romero dijo que los Sena “manejan todo desde la cárcel. Compran jueces, abogados, fiscales y hasta está metido el Colegio de Abogados en esta mafia ”, denunció la mujer.

En ese contexto, este fin de semana el principal acusado del crimen dio a conocer una carta desde la cárcel en la que asegura que es inocente, rechaza la interpretación que los investigadores tienen de las pruebas que hay en su contra y habla del estado en el que atraviesa sus días de prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Villa Barberán, en Resistencia.

Al principio del manuscrito, el hijo de Marcela Acuña y Emerenciano Sena hizo hincapié en las “condiciones y apremios sufridos gracias a los fiscales”. “Nuestra situación habitacional es de público conocimiento, no tenemos acceso a la comunicación, electrodomésticos ni diversidades más de elementos comunes que por cierto hasta los criminales más aberrantes como los violadores poseen”, escribió.

Marcela Acuña, César Sena y Emerenciano Sena

César Sena se metió de lleno en la causa, en las pruebas en su contra y la teoría de que los restos de Cecilia habían sido quemados, desmembrados y triturados para luego arrojarlos al río. “Jamás dijeron que absolutamente todas las ´pruebas´ son solo “indicios”, resaltó. “Lo que parecía ser una aberración, resultó ser carne de cerdo y sangre de animales. Y lo que pareció ser positivo y una luz de esperanza para la fiscalía, resultó ser sangre menstrual de vieja data”, agregó.

Principio de inocencia

En la carta, el principal acusado por el crimen de Cecilia abundó: “Jamás se quebró el principio de inocencia, jamás tuvieron ni tienen pruebas. No hay un ´por qué´ ni un ´cómo´”, insistió Sena en su misiva. “Si queremos una justicia real, debe respetarse la ley. Y otra vez, la ley determina y expone sus negligencias, errores, faltas y el obvio hecho de que tienen detenidos a siete ciudadanos sin razón” , cerró.

César Sena enfrenta cargos de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género. Sus padres, quienes inicialmente eran considerados coautores, ahora son imputados como partícipes necesarios. Fue este cambio de carátula el que puso en alerta a la familia, pero incluso activó protocolos de actuación en el gobierno de Chaco, que sigue siendo querellante.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero Pablo Caprarulo

Todo ocurrió en abril, cuando la causa fue elevada a juicio. Al conocerse la noticia del final de investigación y el cambio de carátula, se produjo un revuelo en el ambiente judicial y político a tal punto que el propio gobernador Zdero pidió retrotraer la causa culpando a todo el clan Sena. A través de sus redes sociales había anunciado que dio precisas instrucciones al Ministerio de Gobierno para que mediante la querella se apele el cambio de calificación que tuvieron los exsuegros de Cecilia.

“Marcela Acuña y Emerenciano Sena son coautores claramente. Nuestros abogados están trabajando en eso. Tienen que cumplir las máximas de las penas porque esto se conformaba desde el encubrimiento hasta la acción misma”, señaló el gobernador en el programa televisivo Sin Freno. “Mi solidaridad es con Cecilia, con la familia y con tantas otras víctimas de violencia. Esto no lo vamos a dejar pasar”, destacó. “Yo quiero saber qué pasó con ella”, para terminar con la impunidad. “Esto podía pasar en la provincia del Chaco porque el poder era así”, remarcó.

El Gobernador destacó además que “los Sena se volvieron ricos a costa del pueblo del Chaco (pues) tenían el poder absoluto”. Se espera que esta semana haya novedades al respecto de la apelación del Gobierno del Chaco. El matrimonio Acuña-Sena está acusado por “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autores”. Al hijo, se lo imputa del mismo delito más el de “vínculo”, por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio) .

Jorge Capitanich era gobernador de Chaco cuando ocurrió el homicidio Ricardo Pristupluk - LA NACION

Para el Equipo Fiscal Especial, integrado por Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Martín Bogado, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, su hijo César, Fabiana González -asistente del matrimonio- y su pareja Gustavo Obregón tuvieron un rol directo en el crimen de Cecilia ya que estuvieron todos en el lugar donde sospechan que ocurrió el ataque.

Cecilia Strzyzowski , de 28 años, fue vista por última vez el 2 de junio de 2023 en la casa de su familia política en las afueras de Resistencia. La investigación reveló que fue asesinada en ese lugar y luego incinerada. A continuación, se realizó una intensa búsqueda en la zona, incluyendo las aguas del río Tragadero. Aunque se encontraron algunos restos óseos, no fue posible determinar si pertenecían a la joven debido a su deterioro por la acción del fuego.

A pesar de que su cuerpo aún no ha sido encontrado, los fiscales declararon que esto “no impide sostener las imputaciones” y que todo lo que habría pasado con Cecilia no hubiera sido posible sin “la colaboración esencial y activa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña”.