Causa $LIBRA: la Justicia posterga una decisión clave que puede determinar el cierre de la investigación

La Cámara de Casación pospuso para las “próximas semanas” resolver si evalúa o desestima el pedido de un grupo de damnificados por el desplome de la criptomoneda $LIBRA que buscan reincorporarse como querellantes en la causa, un rol que permite proponer pruebas y cuestionar resoluciones judiciales.

Se trata de una decisión de gran trascendencia para el expediente, puesto que los damnificados son los únicos que pujan por mantener abierta una investigación que, tras los sobreseimientos de Javier Milei —quien promocionó la criptomoneda en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025— y del resto de los imputados, se encamina hacia su cierre definitivo.

El pedido de los damnificados de reingresar al caso como acusadores se encuentra en manos de Casación desde mediados del mes pasado, pero cobró una relevancia decisiva el viernes, luego de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictara los sobreseimientos.

Si Casación desestimara el recurso, la causa quedaría definitivamente sin acusadores, puesto que fue el fiscal Eduardo Taiano quien solicitó los sobreseimientos.

El fiscal Eduardo Taiano Fiscales.gob.ar

La resolución se esperaba para esta semana, pero fuentes judiciales indicaron que el tribunal acordó que el asunto no revestía la urgencia que reclaman los damnificados y decidió postergarla por al menos dos semanas más.

El planteo está en manos de la Sala II de Casación, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma. Según pudo reconstruir LA NACION, existe un desacuerdo entre los camaristas que es anterior a la resolución del viernes pasado por parte del juez Martínez de Giorgi.

Un dato biográfico del tribunal agrega otro elemento al panorama judicial. La jueza Ledesma cumplirá 74 años en diciembre. A partir de entonces, si desea permanecer en el cargo más allá de los 75 años, tendrá 12 meses para solicitar al Gobierno un nuevo nombramiento. El Poder Ejecutivo podrá decidir si propone su continuidad para someterla al acuerdo del Senado, tal como ocurrió con el camarista Carlos “Coco” Mahiques.

La decisión

Lo que debe resolver la Sala II de Casación es si admite o desestima los recursos presentados por los damnificados para evaluar su reclamo. Se trata de un paso previo a la discusión de fondo: si corresponde o no reincorporarlos a la investigación.

Su apartamiento del caso, dispuesto por Martínez de Giorgi, tuvo lugar antes de que se dictaran los sobreseimientos solicitados por el fiscal Taiano, el viernes pasado. Los damnificados no pudieron entonces cuestionar esa decisión desde el rol de querellantes.

Lo hicieron de todos modos, entre el lunes y el martes de esta semana, como pretensos querellantes, alegando que estaban en condiciones de hacerlo porque la decisión de apartarlos todavía no había quedado firme.

Uno de ellos, Martín Romeo, resaltó en su escrito que la primera decisión de aceptarlo como querellante estaba confirmada por la Casación, mientras que la segunda, que fue la de removerlo, no lo estaba.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi en los tribunales de Comodoro Py Enrique Garcia Medina

Ambos grupos de damnificados dirigieron duras críticas contra el fiscal Taiano, a quien acusan de actuar como abogado de los imputados, y contra el juez, a quien acusan de hacer una valoración “fragmentaria” de las pruebas. Entre ellas, marcan, hay reuniones y transferencias millonarias y comunicaciones telefónicas que no fueron relacionadas.

Al remover a los querellantes, en julio de este año, el juez aceptó un planteo de uno de los investigados, el trader Mauricio Novelli, quien habría sido uno de los articuladores entre Milei y Davis para el lanzamiento de la moneda.

En sus escritos, los damnificados señalaron que la relación de Novelli con Milei se remontaba hasta mucho antes del lanzamiento de la moneda, que el trader intervino en la reunión del Presidente con Hayden Davis en la Casa Rosada, el 30 de enero de 2025, y que ambos mantuvieron numerosas comunicaciones el día del lanzamiento de $LIBRA.

Si Casación admite sus recursos, los damnificados no recuperarán de manera automática su condición de querellantes. El tribunal deberá entonces examinar el fondo del planteo y determinar si revocan la decisión que los apartó de la causa o si, por el contrario, la confirman y deja el expediente tal como está, rumbo a su cierre definitivo.

En caso de que los admita y finalmente los reincorpore como querellantes, los damnificados podrían impulsar sus apelaciones contra los sobreseimientos, pero todavía tendrían camino cuesta arriba.

Una sala reconfigurada

La revisión quedaría en manos de la Sala de la Cámara Federal que el Gobierno reconfiguró con la salida de Leopoldo Bruglia y la revalidación de Pablo Bertuzzi.

Al confirmar la salida de los querellantes, en septiembre, esa misma Sala sostuvo que la causa se había “debilitado” y la hipótesis inicial terminó “diluida”.