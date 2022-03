Cecilia Todesca dijo que “no fue inocente” la difusión mediática del proyecto de Gustavo Beliz

La secretaria de relaciones económicas internacionales, Cecilia Todesca, arremetió este miércoles contra la iniciativa presentada por Juntos por el Cambio para dolarizar la economía argentina, propuesta que puso sobre la mesa, también, Javier Milei. “Generas una devaluación brutal y quedas atado a EE.UU.”, cuestionó en C5N. También dijo que el Gobierno tiene plan económico y que va por el camino correcto. “De eso no quieren hablar”, afirmó.

Y lo graficó con la conferencia de prensa del plan productivo, en la que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, habló del monitoreo sobre el uso de las redes sociales. Culpó a los medios de comunicación y dijo que la difusión que se le dio al tema no fue “inocente”. “Es salir de la discusión que tenemos que dar”, agregó.

Dicha iniciativa, que redactó el diputado nacional Alejandro Cacace, establece en el primero de sus artículos “asumir al dólar de los Estados Unidos de América como moneda de curso legal de la República Argentina”.

Propone , además, que el BCRA canjee los pesos “en circulación por dólares” y que las operaciones financieras restantes (depósitos, créditos, emisión de títulos valores y otras realizadas por medio del sistema financiero) se “expresen en la nueva moneda de curso legal establecida”.

Ante la propuesta de la oposición, Todesca pidió “no desviarse” del rumbo que tiene la Argentina en la actualidad. “No hay atajos. No hay soluciones mágicas. ¿Dolarizar puede bajar la inflación de un día para el otro? No. Generas una brutal devaluación”.

Luego, explicó lo que podría ocurrir en caso de aplicarse el modelo en un futuro: “De utilizarse, la inflación salta en un principio y luego se plancha. Sin embargo, ese no sería el mayor problema. El inconveniente es que quedas atado a una moneda de un país extranjero”.

Habiendo expresado una crítica a aquel esquema, la exvicejefa de Gabinete hizo una aclaración. “Esta idea de la dolarización es lógica. Aparece en un momento de inflación alta”, sostuvo y completó: “Pero su control no puede ser a costa del desarrollo de la Argentina”.

Sobre la inflación: “No es posible plantear una desaceleración ahora”

Todesca afirmó que “los argentinos y argentinas estamos atravesando una situación muy difícil como para plantear una desaceleración ahora”.

Y consideró que el verdadero desafío del momento es “controlar el fenómeno de la inflación sin atacar al crecimiento”. “Nos quedan un montón de cosas para hacer. Pero eso no quita que estemos ante un momento tenso, generado por la guerra entre Rusia y Ucrania y el golpe a los precios internacionales”, se justificó.

En un último reproche al espacio opositor de Juntos por el Cambio, la secretaria de relaciones económicas internacionales celebró: “Como pueden ver, tenemos plan. Ellos insisten en que no. Nosotros vamos por el camino de la producción y el empleo. Los números que tenemos son buenos y Juntos por el Cambio no quiere dar ese debate”.

“Con los medios de comunicación pasa igual. El ministro de Desarrollo Productivo (Matías Kulfas) presentó un plan hasta 2030 (Plan Productivo 2030) y todos terminaron hablando de la propuesta para regular las redes sociales. No es inocente. Es salir de la discusión que tenemos que dar”, completó.