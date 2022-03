Francisco Cerúndolo se benefició de un abandono de Jannik Sinner y alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Miami

MIAMI, Estados Unidos.– Francisco Cerúndolo prologó su semana de ensueño en el Masters 1000 de Miami. El italiano Jannik Sinner (desde el próximo lunes, nuevo top 10 del ranking mundial) abandonó por ampollas en los pies con el marcador 1-4 y le permitió al argentino avanzar a las semifinales, en las que se medirá contra el ganador del match entre el noruego Casper Ruud y el alemán Alexander Zverev. Cerúndolo había vencido en las primeras ruedas a otros jugadores mejor ubicados en el ranking, como Reilly Opelka, Gaël Monfils y Frances Tiafoe. El prematuro retiro de Sinner de ninguna manera empaña lo realizado por el tenista porteño en este torneo de cancha dura, que se juega desde 2019 en el Hard Rock Stadium, de Miami Gardens.

Para el mayor de los hermanos Cerúndolo esta semifinal de Miami representa puro progreso: desde el próximo lunes estará entre los 60 mejores jugadores del mundo , sumará a sus premios oficiales un cheque de 343.985 dólares y con el nuevo puesto en el ranking tendrá asegurado su ingreso directo al cuadro principal de Roland Garros y muy posiblemente al de Wimbledon.

Compacto de Francisco Cerúndo vs. Jannik Sinner

“Todavía no caigo. Estoy medio perdido... Yo quería seguir jugando, quería ganar el partido completo. No sé ni por qué se retiró”, comentó el argentino a ESPN apenas terminó el encuentro. No sabía lo de las ampollas. “Dijo algo, pero no le entendí nada. No sé si era por una pierna. Se fue tan rápido que no entendí. Todavía no caigo”, reveló, un poco divertido, la situación final. Y habló de la circunstancia: “Fue muy extraño, porque quería jugar. Estaba preparado para un buen resultado. Creo que mi juego se adapta bien a las canchas duras y estoy con mucha confianza”, apuntó. Y retribuyó a un grupo de hinchas compatriotas en el estadio: “Muchas gracias a todos los argentinos que vinieron acá hoy. Espero que el viernes me acompañen y seguir disfrutando de esta locura”.

El partido, que marcó el debut del jugador de 23 años en la cancha central del predio donde hace de local el equipo de fútbol americano Miami Dolphins, tuvo un dominio absoluto del argentino ante uno de los tenistas más talentosos de su generación. El italiano mostró señales de alarma: apenas movía las piernas y sus golpes no tenían la potencia habitual.

Sinner se va de la cancha, ampollado en los pies; el joven italiano tenía buenas chances, pero se retiró cuando Cerúndolo le ganaba por 4-1. Michael Reaves - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Esa confianza creció exponencialmente en los últimos tiempos. Claro: los resultados la alimentan. “Fueron una locura estas dos semanas. Sabía que estaba jugando bien. No le gané a Peque [Schwartzman] por detalles. Cuando gané el primer partido acá agarré un poco de confianza. Y lo de ahora es increíble”, mencionó el hermano mayor de Juan Manuel, que también tuvo un buen paso por Miami Gardens. Pero lo de Fran, por supuesto, es asombroso, inesperado. Y ahora, el listón subirá otro poco, o no tan poco: Casper Ruud en uno de los mejores momentos de su carrera, o Alex Zverev, el campeón olímpico. ¿Cuál prefiere como adversario para el viernes? “Me da lo mismo. Vi mil veces a cada uno”, contestó. Otro signo de confianza.

Nacido en Buenos Aires el 13 de agosto de 1998 (tiene 23 años), Cerúndolo entró al circuito profesional en 2018 y consiguió su mejor posición en el ranking en febrero de este año, gracias a su actuación en el Argentina Open, torneo ATP 250 de la gira sudamericana de canchas lentas en el que alcanzó los cuartos de final (perdió contra Diego Schwartzman en tres sets).

Esta vez el festejo no fue eufórico, porque el triunfo se dio por abandono del rival, pero en términos prácticos es igual: Francisco Cerúndolo pasó a las semifinales, subirá más en el ranking y colectará más dólares en premios en Miami. Michael Reaves - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ésta es la primera participación del mayor de los Cerúndolo en el certamen. Está acompañado por su entrenador, Kevin Konfederak; su preparador físico, Mariano Gaute, y su manager, Mariano Ink. Los últimos argentinos en semifinales del Masters 1000 de Miami fueron David Nalbandian (2006), Juan Mónaco (2012) y Juan Martín del Potro (2009 y 2018).

De todos modos, para Francisco no todo es el tenis y el ascenso en el ranking. Cursa a distancia una licenciatura en management, economía y finanzas, en Universidad de Palermo. Y queda claro que puede llevar ambas carreras, la tenística y la académica, a la vez: en la misma semana en que rindió exámenes, ganó el Abierto de Split en Croacia e ingresó al top 200 del escalafón internacional de tenistas.