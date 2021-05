Chubut: rechazaron la iniciativa popular que proponía prohibir la minería

RAWSON.– En una reñida votación, la Legislatura de Chubut rechazó el proyecto de iniciativa popular con el que se intentaba cerrar las puertas a la futura explotación minera en esta provincia. Fue por 13 votos a 12, con 2 abstenciones, y desactivó el potencial tapón que se podría haber puesto a la habilitación de la minería por zonas que, con dictamen favorable, espera tratamiento en el recinto.

El rechazo a la iniciativa fue apoyado por los diputados que integran los bloques de Chubut al Frente y dos unipersonales: Xenia Gabella, Emiliano Mongilardi, Roddy Ingram, Graciela Cigudosa, María Cativa, Mariela Williams, Carlos Gómez, Gabriela De Lucía, Juan Horacio Pais, Sebastián López, Pablo Nouveau, Carlos Eliceche y Miguel Antin.

En tanto, en contra del rechazo votaron un legislador de Chubut al Frente, el bloque de Chubut Unido y del Frente de Todos: José Giménez, Leila Lloyd Jones, Rossana Artero, Ángel Tirso Chiquichano, Zulema Andén, Carlos Mantegna, Mario Mansilla, Belén Baskovc, Mónica Saso, Adrián Casanovas, Tatiana Goic y Rafael Williams. Mientras que los legisladores de Cambiemos Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera se abstuvieron.

Con el rechazo a la iniciativa, ahora los diputados tendrán que avanzar con el tratamiento de la denominada ley de zonificación minera, que habilita al desarrollo de esta actividad en dos departamentos de la Meseta central de Chubut. De este modo avanzarían sobre un artículo de la Ley 5001, que prohibió en 2003 la minería a cielo abierto pero dispuso la implementación de un mapa de zonificación para habilitar la actividad en sectores del territorio en donde exista licencia social.

Los diputados debatieron durante dos horas y rechazaron por mayoría la moción de la diputada Leila Lloyd Jones para que la iniciativa popular vuelva a comisión. Tras el cierre de la sesión, grupos antimineros cortaron la ruta 3 en el acceso a Trelew.

En Esquel, un grupo de 40 personas tomó el hall del edificio municipal. “Este corte responde a la bronca del pueblo del Chubut contra el no tratamiento del proyecto de iniciativa popular. No fueron escuchadas las asambleas en defensas del agua y el medioambiente. Hace mucho tiempo nos venimos preparando porque creemos que no se trató adecuadamente”, sostuvo una de las referentes de la manifestación.

El proyecto de iniciativa popular contra la minería había sido presentado en la Legislatura en noviembre último por la Unión de Asambleas Ciudadanas, con 31 mil firmas. Sin embargo, la posibilidad de que se apruebe esta propuesta había encendido una luz de alerta en el sector productivo de Chubut por el impacto sobre otras actividades, como el petróleo y el aluminio.

“Creemos que el proyecto que plantea prohibir la minería en Chubut a través de una Iniciativa Popular está atentando seriamente contra los intereses directos de la ciudad de Puerto Madryn. En este proyecto hay artículos que afectarían fuertemente la posibilidad de que Aluar siga con los procesos que lleva adelante desde su creación y que han permitido que la ciudad se fuera desarrollando e incorporando empresas de servicios y proveedores que están calificados para asistirlos”, aseguró el presidente de la Federación de Empresas de Chubut, Alfredo García. El representante empresario amplió a la actividad de petrolera y a las “empresas pequeñas y medianas vinculadas” que son “las principales generadoras de empleo” en Chubut.

La Legislatura abrió el debate y rechazó el proyecto. El primer orador del debate fue el diputado Carlos Gómez, del oficialismo, quien sostuvo que “ya con otro proyecto de Iniciativa Popular anterior expresé mi posición, y es que la Constitución no prohíbe la minería, y que es una obligación llevar adelante y habilitar el desarrollo sustentable, con el control del Estado, y que todo el sector antiminero se comprometa para fiscalizar”.

Y concluyó afirmando que “como representante de los petroleros, apoyamos y defendemos la política energética y minera que impulsaron Néstor, Cristina y Alberto. Defendemos la 5001 y trabajamos para que la meseta tenga la posibilidad de acceder al desarrollo sustentable. Siendo coherentes, rechazamos los alcances de esta Iniciativa”.

Por su parte, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, Carlos Eliceche, sostuvo que “fue muy clara la reseña de la historia de nuestra provincia en los últimos años compartiendo el lineamiento nacional en cada etapa. Me quería referir en base a la moción propuesta por Lloyd Jones, para explicar el trabajo de esta comisión. El proyecto no es nuevo, ingreso el 23 de noviembre, y tenemos 6 meses para tratarlo, que se cumplen el 23 de mayo”.

Afirmó Eliceche que “en ningún momento los autores del proyecto de manera directa o indirecta vinieron a la comisión a explicar el proyecto, que ha sido trabajado por los integrantes, se ha logrado un despacho, y por eso ha llegado al recinto”.

Desde el bloque de Chubut Unido llegaron los planteos objetando el trabajo de la comisión. “Ayer fue el primer día que abrieron el expediente y lo pusieron a tratamiento, creo que los vecinos merecen ser escuchados, como hicieron show con otros temas”, afirmó Leila Lloyd Jones.

Rossana Artero, del mismo bloque, dijo: “Me resulta llamativa la preocupación de algunos sectores por cumplir a rajatabla lo previsto en la Constitución y tanto apego a las leyes, porque no es un gobierno que cumple en absoluto las leyes ni la Constitución. Tengo sobradas pruebas. Creo que lo que se pretende es lograr el rechazo a la iniciativa popular y así avanzar con la zonificación”.

Tres oradores del bloque del PJ Frente de Todos explicaron el rechazo. Una fue Belén Baskovc, quien afirmó que “desde el bloque del PJ hacemos observaciones al dictamen, porque no se ha dado el debate responsable que amerita para ver si estas objeciones a la iniciativa popular son verdaderas. Los fundamentos nos dejan más dudas que certezas. Se habla del riesgo de la prohibición de actividades extractivas, y esto no puede ser potencial, o existe o no. Ese es el debate que no se generó en la comisión”.

“No coincido con que el tema estuvo en comisión mucho tiempo. El debate empezó ayer (miércoles) y duró una o dos horas. Esa es la seriedad que se le dio, y vemos que el gobierno de Arcioni vuelve a legislar de espaldas al pueblo, y a desoír a 30 mil chubutenses”, afirmó Baskovc, quien indicó que “lo primero que deberían haber hecho es convocar al menos a uno de los firmantes, pero tiene una mirada unilateral este dictamen con cinco firmas”.

El último orador, fue el presidente del bloque oficialista, Juan Horacio Pais, quien recordó “la posición histórica que ha tenido la República Argentina en energía nuclear. Nuestro país carece de políticas de estado serias, por eso estamos unidos en la pobreza. Lo que si se ha mantenido es la política en energía nuclear, que tiene como principal insumo al uranio, y podemos recordar el impulso de Néstor Kirchner con Atucha II”.

Explicó que “el principal insumo gracias Dios lo tenemos los chubutenses en nuestra provincia: lamentablemente este mineral (uranio) hoy se importa, cuando podría explotarse generando puestos de trabajo y riqueza. Lo que hay que debatir es cómo se genera riqueza, como creamos puestos de trabajo”.

Según Pais, “si el Estado llego a un nivel de colapso es porque hace años no se discute cómo traer inversiones. Así las cosas, traigo otra explicación que hasta un chico podría entender: en nuestro sistema jurídico existe un orden de prelación, la máxima expresión de la voluntad popular de un Estado se expresa a través de una convención constituyente, porque allí surgen las normas más importantes, que son inviolables”.