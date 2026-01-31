El Gobierno quiere votar el 11 de febrero en el recinto del Senado la reforma laboral, la carta que impulsa el oficialismo con el objetivo de flexibilizar los empleos y aumentar las contrataciones. Cuando faltan menos de dos semanas para el debate, fecha que se impuso la senadora Patricia Bullrich para llevar el proyecto al recinto del Senado, las cuentas muestran 26 votos de apoyo al proyecto, 25 de rechazo y 21 legisladores que no han resuelto su voto y que, en su mayoría, responden a los mandatarios provinciales. La balanza terminará de inclinarse hacia el oficialismo si la Casa Rosada alcanza un acuerdo con un grupo de mandatarios provinciales, que se resisten a apoyarla por la baja del impuesto a las Ganancias que incluye la iniciativa y que reduce sus fondos coparticipables.