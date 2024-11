Cómo serán las preguntas del examen de “idoneidad” que tomará el Gobierno a 40.000 empleados públicos

Tras el anuncio de que los empleados públicos contratados o de planta transitoria deberán rendir un examen de “idoneidad”, el Gobierno compartió un modelo de una evaluación que se hará sobre 40.000 trabajadores del Estado. Las preguntas estarán circunscriptas a tres categorías: comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública. La evaluación comenzará en diciembre sobre todos aquellos empleados cuyo contrato se venza el 31 de ese mes.

Según afirmaron desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, del Sistema de Evaluación Pública (SEP), será un requisito para poder trabajar en la Administración Pública Nacional . “Es en línea con la racionalización del Estado”, sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa. La decisión se encuentra dentro de las facultades que brindó la Ley Bases al Gobierno.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, en la Casa Rosada Presidencia

El proceso comenzará en diciembre y la primera fase será para jurisdicciones y entidades que tengan su asiento habitual de trabajo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según anunció Adorni, se tomarán alrededor de 2000 exámenes por día y la evaluación también incluirá a aquellos que sean contratados a partir del 1° de enero. También señaló que para las pruebas se trabaja en conjunto con varias áreas y en coordinación con la Universidad de Buenos Aires (UBA). La segunda frase será en 2025 y aplicará para las jurisdicciones y entidades de diferentes provincias.

Los empleados deberán anotarse para conseguir un turno en la plataforma del SEP, donde recibirán un mail de confirmación con el día y hora y, además, recomendaciones e indicaciones para la fecha. Allí deberán asistir con su DNI y lapicera, lápiz o calculadora, que pueden ser usados durante el examen. A la hora de anotarse con su documento, se les generará un usuario y contraseña que utilizarán en el examen con el objetivo de evitar subjetividades o favoritismos.

La evaluación será presencial, anónima, con preguntas de opción múltiple y tendrá una duración de una hora. Existen tres tipos de evaluaciones que deberán elegir los empleados a la hora de pedir un turno: servicios generales, administrativos y profesionales. Dentro de ellos, el examen tendrá tres ejes temáticos: la comprensión lectora, el razonamiento lógico matemático y la administración pública -esta última categoría solo aplica para las evaluaciones orientadas a profesionales-. Los empleados contarán con tres intentos para aprobar el examen.

Comprensión lectora

Esta categoría incluye preguntas, primero, para los orientados a servicios generales y, segundo, para el personal administrativo y profesional. Así se ve una pregunta modelo de la primera categoría:

Hay quienes creen que el color rosado de la Casa de Gobierno se debe al deseo de Sarmiento de representar la unión de las facciones enfrentadas en las guerras civiles del siglo XIX, con la mezcla del blanco de los unitarios y del _____ de los federales, pero en verdad los unitarios vestían de celeste y, además, el color rosa era entonces muy utilizado por el efecto impermeabilizante y fijador que aportaba la sangre bovina al mezclarla con pintura a la cal.

Marcar la palabra que falta en el texto presentado

plateado

azul

rojo

Respuesta: 3

Un ejemplo de una pregunta para la segunda categoría, en cambio, es:

No puedo enseñarte violencia, ya que no creo en ella. Solo puedo enseñarte a no inclinarte ante ella. (Mahatma Gandhi) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre esta frase resulta falsa?

Gandhi enseñaba a resistir sin recurrir a la violencia

Gandhi bogaba por la no violencia

Gandhi consideraba la violencia necesaria en casos extremos

Respuesta: 3

Razonamiento lógico matemático

Las preguntas se dividen en, por un lado, aquellas para servicios generales y administrativos y, por el otro, para profesionales. Una pregunta de la primera categoría se ve así:

Velocidad de un auto de carrera. Este gráfico muestra cómo varía la velocidad de un auto de carrera a lo largo de una pista plana de 3km durante su segunda vuelta.

Uno de los modelos de los ejercicios del examen de "idoneidad" Griselda Diaz

¿Dónde se registró la velocidad más baja durante la segunda vuelta?

A. En la línea de partida.

Aproximadamente en el km 0.8.

Aproximadamente en el km 1.3.

A mitad del recorrido

Respuesta: 3. En el eje vertical se puede observar la velocidad promedio del auto de carrera. Siendo la velocidad más baja del recorrido en aproximadamente 70 km/h a los aproximadamente 1.3 km.

Para profesionales, en cambio, es de esta forma:

En una sala de cine hay un total de 350 clientes. Cada cliente está ubicado en el teatro A, el teatro B o el teatro C. Si uno de estos clientes se selecciona al azar, la probabilidad de seleccionar un cliente que esté ubicado en el teatro A es 0,48 , y la probabilidad de seleccionar un cliente que se encuentra en el teatro B es 0,24 . ¿Cuántos clientes se encuentran en el teatro C?

28

40

84

98

Respuesta: 4. Si el 48% y 24% de los espectadores están en los teatros A y B respectivamente, el 27% restante debe estar en el teatro C. El 27% de 350 es 98.

Administración pública

Esta categoría es solo para profesionales y su contenido incluye preguntas sobre la Constitución Nacional, el Código Electoral, la Ley de Ética Pública, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Administración Financiera. Un modelo de pregunta sería así:

¿Cómo se prueba la calidad de elector para ejercer el derecho al voto según el Código Electoral?

Demostrando tener más de 16 años

Mediante la inclusión del elector en el registro electoral

A través de una certificación emitida por el Poder Ejecutivo

Presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI) el día de la elección

Respuesta: 2 (Código electoral art. 2)

LA NACION