La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada por 124 votos afirmativos contra 119 negativos. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, tendrá que regresar a la Cámara alta debido a la incorporación de un nuevo capítulo sobre la extranjerización de tierras rurales. Las modificaciones que introdujo el oficialismo buscan restituir la ley de tierras, sancionada durante el kirchnerismo, y dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23, que había dispuesto su derogación. Si bien la versión original del proyecto apuntaba a eliminar las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, las recientes decisiones de la Corte Suprema y el intento opositor de rechazar el decreto en su totalidad llevaron al Gobierno a revertir su postura. Además, la normativa pretende acelerar los plazos judiciales para el proceso de desalojo de inmuebles, establecer nuevos requisitos para las expropiaciones estatales e incorporar medidas para digitalizar los registros inmobiliarios.