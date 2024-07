Con Villarruel y sin Pettovello: Milei encabezó una reunión de gabinete con foco en Venezuela, el RIGI y la agenda de Bullrich

Escuchar

Con el equipo casi completo –solo faltó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello-, Javier Milei encabezó este martes una nueva reunión de gabinete y siguió de cerca a las agendas de Economía y Seguridad, sus dos prioridades. Frente a sus ministros, además, el jefe de Estado celebró haber sido subido al ring por Nicolás Maduro, un posicionamiento internacional que el Gobierno pretende utilizar a su favor para que el líder libertario crezca en la región como contrafigura del mandatario venezolano.

En la conferencia de prensa posterior, de hecho, el vocero Manuel Adorni dijo que la descalificación que Maduro hizo el domingo sobre Milei (le dijo “fascista, feo, estúpido, cobarde”) fue “inaceptable” y calificó al mandatario venezolano de “imbécil”. “Javier dijo que para él es un halago que Maduro lo insulte” , comentó un colaborador oficial al terminar la reunión de gabinete.

En las últimas horas, en tanto, en el Gobierno decidió que la canciller Diana Mondino asista a la sesión de emergencia convocada para mañana por la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, para debatir una resolución que exhorte al recuento de votos en Venezuela, en un matiz con la oposición al régimen de Maduro, que reclama que “muestren las actas” del acto electoral.

Desfile militar por el 9 de Julio; Política; Breaking News; operativo de seguridad por el 9 de Julio; javier Milei; tedeum; catedral; plaza de mayo; Ricardo Pristupluk

Presencias y ausencias

Al encuentro en la Casa Rosada de esta mañana asistió Victoria Villarruel, luego del frío reencuentro que había tenido el domingo con Milei en La Rural y después del affaire que se vivió con Francia, en donde la vice fue desacreditada por la Casa Rosada por su mensaje en X con impronta anticolonialista. En Balcarce 50 le siguen poniendo distancia a la vicepresidenta. En su conferencia de prensa, Adorni no la mencionó y no trascendió que ella hubiera tomado la palabra. En los pasillos de la sede de gobierno, además, aclaraban que ella pudo ingresar a la reunión dado que fue “puntual”.

Una regla no escrita por la gestión libertaria es que quien llega a la reunión de gabinete luego de iniciada, ya sea por escaso margen, se queda afuera. De hecho, meses atrás ocurrió que a Villarruel no le permitieron ingresar a uno de los cónclaves de funcionarios por haber llegado con unos minutos de retraso. La otra norma, por usos y costumbres, es que los celulares de los funcionarios deben quedar afuera del Salón Eva Perón, o, de mínima, no ser utilizados durante el encuentro. Algunas figuras más empoderadas que el resto, sin embargo, a veces chatean durante la reunión con el Presidente.

Mondino en el acto de la oposición por las elecciones de Venezuela en la plaza Intendente Seeber María Bessone

El encuentro con los ministros estuvo encabezado por Milei y por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Participó también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que en un principio tenía previsto extender unos días su estadía en París para desplegar la agenda que tiene con Marca País, pero finalmente decidió regresar a Buenos Aires con el jefe de Estado para dar el presente en La Rural.

Los ministros que dieron el presente fueron, además de Mondino, Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Mario Russo (Salud). Además, como es habitual, dieron el presente el titular de Diputados, Martín Menem; Adorni; el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini; el secretario Legal y Técnico, Javier Herrera Bravo; el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; el vicejefe Ejecutivo, José Rolandi y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

“Tomaron la palabra varios: Francos, Petri, Bullrich, Caputo. Y alguno más que quizás se me pasa. Mondino fue quien tuvo mayor participación por la situación en Venezuela”, se limitó a decir Adorni tras el encuentro. Reconoció que, dado que las reuniones pasaron a ser semanales, “siempre quedan temas pendientes por discutir”.

Quien faltó al encuentro en la Casa Rosada, esta vez, fue Pettovello. En la Casa Rosada se limitaron a decir que no asistió por “cuestiones de agenda” y desestimaron cualquier cortocircuito. Sin embargo, en los últimos días, volvieron a crecer los resquemores entre la ministra de Capital Humano y el estratega Caputo. El viernes pasado, de hecho, el asesor presidencial recibió en la Casa Rosada al exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre. Viejo lobo del conurbano y consejero político, viene afianzando su vínculo con el ladero presidencial pese a que Pettovello echó y denunció por corrupción a su hermano, Pablo, que supo ser el secretario del área social del Gobierno.

Anuncios

Además de la cuestión Venezuela –que acapara la atención del Gobierno por la situación de los seis opositores al régimen chavista asilados en la embajada de la Argentina en Caracas- durante el cónclave del gabinete tuvieron especial protagonismo Luis Caputo y Bullrich.

El primero informó que dos compañías mineras internacionales, BHP Minerals International Exploration y la canadiense Lundin Mining, anunciaron que harán dos inversiones en San Juan de “varios miles de millones de dólares” (según fuentes oficiales). El Presidente se habría mostrado exultante durante la reunión por estos proyectos, que buscarían adherirse al nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Tal como anticipó LA NACION, el Gobierno tiene como objetivo redactar en las próximas tres semanas la letra chica del nuevo esquema de incentivos impositivos que buscará atraer proyectos de inversión superiores a los US$200 millones. Y Milei avisó que quería participar del proceso de redacción, dado que es un trabajo similar al que hacía en Corporación América.

“Durante la reunión de gabinete hablamos de RIGI. La idea es que en tres semanas esté reglamentado. El presidente va a seguir el tema de manera personal”, dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la Casa Rosada Santiago Filipuzzi

Respecto a la agenda de Seguridad, en la Casa Rosada se ocuparon, una vez más, de poner en valor la agenda de Bullrich. Esta vez, Adorni aseguró que la ciudad de Rosario (Santa Fe) recuperó su turismo en vacaciones de invierno “como reflejo de lo que pasa cuando se corre al narco”. De acuerdo con los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), no obstante, este julio viajaron 4,9 millones de turistas por las vacaciones de invierno, un 11,9% menos que el año pasado.

Más allá de la gestión, quedó en claro que la Casa Rosada decidió ensalzar a la figura de Bullrich justo en la semana en la que Mauricio Macri reaparecerá con un acto político como presidente de Pro. Milei también tendrá pronto un acto político (el 20 de agosto) en el conurbano. Si bien todavía faltan ultimar detalles, sí se sabe que en el escenario el jefe de Estado estará acompañado por su ministra de Seguridad, además de otras figuras que podrían entronizarse como candidatos en 2025.