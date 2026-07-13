Condenaron al exsenador Kueider y a su secretaria por tentativa de contrabando en Paraguay

El exsenador nacional entrerriano Eduardo Kueider y su pareja Iara Guinsel fueron condenados hoy en Paraguay por contrabando por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay.

Kueider recibió una pena de dos años de prisión, mientras que Iara Guinsel, un año y diez meses. Ambas penas son en suspenso, por lo que no deberán cumplirlas en una cárcel, según informó TN. Los dos fueron detenidos por no haber declarado US$200.000 al ingresar a Paraguay. Están presos en Asunción con tobillera electrónica.

La detención en diciembre de 2024 con dinero no declarado en Paraguay derivó en su desafuero en el Senado y en pedidos de extradición que ya fueron concedidos por la Justicia paraguaya en relación con otras causas conexas en la Argentina, donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito y el cobro de sobornos.

Kueider fue figura de confianza del gobernador justicialista Gustavo Bordet en Entre Ríos, fue secretario general en su gobernación -cercano a Alberto Fernández-, fue concejal y funcionario en Concordia. Su última actuación en el Senado fue en favor del gobierno de Javier Milei al votar la Ley Bases.

Edgardo Kueider al ingresar a la fiscalía en Ciudad del Este, en 2024, cuando fue detenido Fredy Flores / ABC

El tribunal que juzgó a Kueider está integrado por la jueza Elsa García,Adriana Planás y Matías Garcete Piris. Los jueces remarcaron que Kueider y Guinsel habían ingresado anteriormente a Paraguay en otras cinco oportunidades, por lo que conocían el procedimiento para declarar sumas superiores a los 10 mil dólares.

“Cuando un particular introduce dinero extranjero sin efectuar la declaración correspondiente, no solamente incumple un deber administrativo, sino que introduce una mercadería al territorio aduanero al margen del procedimiento legalmente establecido”, resaltaron los jueces, en una sentencia dictada por unanimidad, según el diario paraguayo ABC. Para el tribunal, las conductas de Kueider como de Guinsel constituyeron un delito de tentativa de contrabando, ya que el ingreso del dinero no fue declarado al cruzar la frontera, aunque no se llegó a concretar una transacción ilegal posterior.

El fiscal Ysrael Villalba durante su exposición repasó la imputación y anticipó al tribunal que evalúa ampliar el encuadre legal del caso, incorporando otras modalidades de contrabando previstas en la legislación paraguaya, además de la tentativa de contrabando de divisas por la que Kueider y Guinsel llegaron a juicio.

Villalba pidió expresamente que el tribunal notifique a la defensa sobre esa eventualidad, para que pueda prepararse frente a un posible agravamiento de los cargos. Si la fiscalía reformula la acusación, podría modificar la estrategia de defensa y la pena que enfrentan los acusados.

Kueider fue juzgado porque la madrugada del 4 de diciembre de 2024, en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad, el viaducto que conecta Ciudad del Este con Foz do Iguazú en Brasil fue detenido con 200.000 dólares que estaban en el baúl de su auto.

Según el acta elaborada ese día por el fiscal Edgar Benítez Delgado, personal naval, funcionarios aduaneros y agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional paraguaya incautaron el vehículo y valores en efectivo que estaban en poder de Kueider y Guinsel.

Según el acta, fueron secuestrados 211.102 dólares estadounidenses, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos. Esos montos debían ser declarados ante la Dirección Nacional de Aduanas paraguaya, trámite que no se hizo, indica la acusación contra Kueider y su pareja.

“Esta imputación de contrabando de dividas no constituye para nada un delito porque para eso hay una ley específica, que es la ley 1.015 de la Seprelad, que establece cuál es el procedimiento, especialmente cuando se trata de dinero, y para nada determina que se dicte prisión preventiva ni siquiera confiscación”, dijo hoy Kueider tras la acusación. Advirtió que apelará la condena, según la publicación de ABC.

Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria en Paraguay mientras se desarrolla el proceso. El entrerriano había sido electo por el Frente de Todos como senador y luego rotó por distintos espacios y terminó cercano al oficialismo libertario en su última votación en la Cámara alta, antes de su peculiar viaje a Paraguay.

En la Argentina, Kueider enfrenta dos expedientes por supuesto enriquecimiento ilícito. Uno tramita en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia y otro en el Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro, bajo la titularidad de Sandra Arroyo Salgado, quien ya solicitó la extradición del exsenador.