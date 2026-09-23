Confirman el cierre de una causa contra un exfuncionario de la DGI que denunció la protección a los Kirchner y Báez

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó el cierre definitivo de una causa promovida por el kirchnerismo contra un exdirector de la AFIP que denunció una persecución interna por investigar los negocios de empresarios ligados a Néstor y Cristina Kirchner.

El fallo de la Cámara de Casación favoreció a Jaime Mecikovsky y otros agentes de la AFIP que fueron denunciados por Ángel Rubén Toninelli.

Toninelli, exdirector general de la DGI-AFIP durante el kirchnerismo, dijo que existió un plan de hostigamiento fiscal y persecución política en su contra liderado por Mecikovsky, exsubdirector general del área de Operaciones Impositivas del Interior.

Jaime Mecikovsky Captura

Pero Mecikovsky siempre entendió que las denuncias en su contra eran parte de la respuesta de Toninelli por acusarlo a él y a Ricardo Echegaray de proteger a los Kirchner y a Lázaro Báez, entre otros empresarios.

​La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, rechazó el recurso de casación de Toninelli contra los sobreseimientos de todas las personas imputadas, incluidos Mecikovsky.

También rechazó el recurso de casación de cuatro imputados que habían cuestionado que el querellante no tuviera que cargar con los gastos (costas) generados por el proceso.

Ángel Toninelli, exdirector de la Dirección General Impositiva Cortesía La Gaceta

​Toninelli sostuvo a lo largo del proceso que los imputados, mediante el ejercicio abusivo de sus funciones en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y mediante la introducción de falsedades en informes y pruebas judiciales, intentaron perjudicarlo.

En ese expediente, Toninelli fue acusado de desempeñar sus facultades como titular de la Dirección General Impositiva de manera desviada con el propósito de dar una protección ilegítima a los autores de graves delitos.

​La investigación se inició en 2016 y durante su trámite se fueron analizando las distintas hipótesis delictivas presentadas por Toninelli como falso testimonio, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de secreto y asociación ilícita.

En una intervención de la Sala IV en el año 2020 se anuló el archivo de las actuaciones dispuesto por las instancias anteriores por considerarlo prematuro, dada la falta de análisis completo de los hechos considerados delictivos por el querellante y de la prueba propuesta por esa parte.

Ricardo Echegaray, flanqueado por Ángel Toninelli y Guillermo Michell Telam

​En este nuevo pronunciamiento, la Sala IV convalidó la desvinculación definitiva del proceso de todas las personas imputadas.

En tal sentido, se tuvo en cuenta que las dos instancias anteriores habían realizado un análisis pormenorizado, razonado y correlacionado de los hechos denunciados y de la prueba reunida desde el inicio de la causa, a la luz de la hipótesis delictiva propuesta por Toninelli.

Concluyeron que se había llegado a un estado de duda insuperable. Sin perjuicio de ello, no se hizo lugar a la pretensión de la defensa de que el querellante cargara con todos los gastos del proceso por haber resultado vencido en el caso.

En tal sentido, se ponderó que esa parte mantuvo el impulso de la causa a lo largo de las contingencias procesales que demandaron años de tramitación, con suerte dispar en cuanto a sus puntuales peticiones a lo largo del proceso, independientemente de que el desenlace le hubiera resultado adverso.