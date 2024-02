escuchar

En medio del conflicto que se torna más efusivo entre el Gobierno nacional y el titular del Ejecutivo de Chubut, Ignacio Torres, desde el principal sindicato petrolero del país se distanciaron de la discusión y aseveraron que no frenarán la producción de petróleo en Vaca Muerta. El funcionario chubutense había amenazado que se paralizaría la explotación desde este miércoles si su provincia no recibe los fondos coparticipables.

Marcelo Rucci, líder del sindicato petrolero más importante del país, adelantó que el gremio de petroleros privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa no paralizará la producción petrolera ni tampoco la actividad en la cuenca local. “No desconocemos la legitimidad del reclamo, pero es un conflicto que debe resolverse por los canales correspondientes, ya sea por la política o directamente en la Justicia”, dijo el gremialista en diálogo con el medio Ecojournal.

Sin embargo, distinta es la posición del sindicato de Petroleros Privados de Chubut. Su secretario general, Jorge Ávila, se mostró en sintonía con el gobernador Torres cuando el último viernes cuestionó a la gestión de Milei. “Pareciera que el Estado Nacional quiere olvidarse de esta ciudad, de la Patagonia, de los trabajadores, de los jubilados y de los desocupados. Hay que salir a marcarle la cancha”, dijo, según consignó el diario local La Opinión Austral, durante una movilización de trabajadores en Comodoro Rivadavia.

“Ahora nos quieren imponer una dictadura, pero si nos provocan nos obligarán a tomar acciones y el responsable será el Estado Nacional”, afirmó. Respecto de la quita de fondos para Chubut, el titular de petroleros dijo: “Ahí tenemos que decir basta. No vamos a dejar que nos saquen el boleto, el incentivo docente, ni todo lo que quieren sacarnos. Jamás les soltaremos la mano a los trabajadores”. “Estafaron a la provincia del Chubut y no podemos permitir eso. Le decimos a Nación que si tenemos que hacer algo lo haremos”, sostuvo el titular de Petroleros Privados de Chubut.

Desde el Gobierno ya no lo dudan. El conflicto se dirimirá en la Justicia. En declaraciones a LN+, el presidente Javier Milei criticó al gobernador Torres de ser un “pobre chico que no pudo leer ni un contrato”. A lo que el funcionario patagónico respondió: “El Gobierno nacional se quiere llevar puesta a la provincia del Chubut pensando que somos un distrito chico, alejado de la Capital, pero no calculó que a pesar de nuestro tamaño nos sabemos defender”.

“Lo que va a ocurrir, seguramente este miércoles, es que se interrumpa la producción no solo en Chubut, sino en todos los yacimientos del país, pues está claro que si pueden con nosotros van por todos”, agregó Torres en declaración a la agencia Télam. Los gobernadores de las provincias patagónicas, donde se asienta la principal producción petrolera del país, se reunirán este martes. Tras ello, brindarán una conferencia de prensa y se espera que el encuentro se amplíe el miércoles con todos los mandatarios provinciales.

Según el gobierno chubutense, el conflicto escaló cuando la Nación absorbió un tercio de los 30.000 millones de pesos de la coparticipación federal que le corresponde a la provincia por deudas contraídas durante la anterior gestión.”Nosotros nunca desconocimos esa deuda que se tomó de manera irresponsable. Pusimos toda nuestra voluntad de pago y buena fe, pero nos pusieron en un terreno no querido incluso a pocos días de comenzar un ciclo lectivo con todo lo que significa”, reiteró.

Especialistas consultados por Télam acerca del posible cierre de la impulsión del petróleo desde la boya que carga a los buques tanque frente a las costas de Comodoro Rivadavia reconocieron que “es una maniobra de imposible cumplimiento porque el petróleo se sigue bombeando y sería un desastre”.

