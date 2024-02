escuchar

Lejos de apaciguarse, el conflicto desatado entre el gobierno de Javier Milei y el de Chubut, que encabeza el macrista Ignacio Torres, por la quita de fondos a la provincia patagónica, escaló ayer otro peldaño y amenaza con agravarse el miércoles, día en que el gobernador (con el respaldo de las demás provincias patagónicas) planteó que podría frenar la producción y el suministro de petróleo al resto del país.

“Esto sigue en la Justicia”, contestaron a la nacion muy cerca del presidente Milei, quien en declaraciones a LN+ calificó al gobernador de “pobre chico que no pudo leer ni un contrato”, en referencia crítica a la oposición del joven gobernador chubutense a aceptar la quita de $13.500 millones de coparticipación, retenidos por el Gobierno por una deuda contraída por el anterior gobernador, el massista Mariano Arcioni, que Torres no logró refinanciar.

“Son discusiones de gente muy de cabotaje, yo vengo de una reunión internacional muy importante [la Conferencia de Acción Política Conservadora], no estoy para el chiquitaje”, afirmó Milei desde Washington. “Es un delito, y al mismo tiempo significa no entender cómo funciona el mercado. Por ser político no está eximido de cumplir la ley, se seguirán los pasos legales que determine la Justicia y pagará las consecuencias de violar la ley”, amenazó Milei, quien no desconocía la decisión de Torres de seguir adelante con el reclamo, apoyado por la mayoría de los gobernadores.

“Esa situación no tuvo solución y lamentablemente no tiene marcha atrás”, dijo Torres el sábado por la noche en declaraciones a distintos medios de prensa. Y anticipó, sin medias tintas, que “lo que va a ocurrir seguramente este miércoles es que se interrumpa la producción, no solo en Chubut sino en todos los yacimientos del país, pues está claro que si pueden con nosotros, van por todos”, indicó.

Torres agregó, además, que el mismo miércoles se desarrollará en Puerto Madryn una reunión con los demás gobernadores patagónicos, que adhirieron a través de un comunicado a los reclamos que planteó Chubut.

“Seguramente se impulsará un bloque patagónico para que los 18 senadores de las distintas provincias unifiquen su agenda”, continuó Torres, según informó la agencia oficial Télam. “Pobrecito, Nachito no la ve; es un pobre chico que no pudo leer ni un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande. La provincia tomó deuda y puso de garantía la coparticipación, entonces yo no tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo, es una víctima del deterioro de la educación argentina y no puede leer un contrato”, se despachó el Presidente.

“Habla muy mal de los gobernadores que lo apoyaron, quedaron expuestos, quedaron del lado de [Axel] Kicillof y [Ricardo] Quintela, que son parte del pasado. No quieren ajustar”, agregó Milei en declaraciones a LN+. Además de los gobernadores patagónicos, los otros nueve mandatarios provinciales vinculados con Juntos por el Cambio también dieron su apoyo a Torres en el conflicto, por ahora verbal, con la Casa Rosada.

En tren de justificar el embate presidencial, el ministro del Interior e interlocutor habitual de los gobernadores, Guillermo Francos, publicó a través de las redes sociales las notas que la administración de Javier Milei intercambió con el funcionario patagónico en medio del conflicto por la coparticipación.

— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) February 25, 2024

“El 22 de febrero, el ministro de Economía de Chubut me envió una nota solicitando una nueva operación de endeudamiento consistente en la emisión de un bono destinado íntegramente a la cancelación del saldo de la deuda que mantiene la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP)”, escribió Francos en su cuenta de X.

“Contrariamente a lo que dijo el vicegobernador (Gustavo Menna), le respondimos con un mail el día 23 de febrero requiriéndole la documentación necesaria para avanzar con la operación de emisión solicitada, conforme a la normativa vigente. Estamos aguardando la respuesta”, prosiguió el ministro del Interior, en una publicación que tuvo tres partes y fue reposteada por el propio Presidente.

Dirigentes del macrismo, al que pertenece Torres, también apoyaron al Presidente y cuestionaron la decisión del mandatario provincial. “Si bien los problemas vienen de las anteriores autoridades de Chubut, Nacho Torres se equivoca: la caja de herramientas nunca puede incluir acciones ilegales y extorsivas”, afirmó el diputado Hernán Lombardi, en el mismo sentido en que se había manifestado la ministra de Seguridad y aún titular de Pro, Patricia Bullrich, también crítica de la amenaza de Torres y los demás gobernadores de paralizar la producción petrolera pasado mañana.