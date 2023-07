Congreso del PJ en Chaco: complicaciones para encolumnarse detrás de Capitanich, visita de Massa y la mención al caso Cecilia

escuchar

Con la premisa de la unidad como único camino para revertir el resultado de las primarias y retener el gobierno de la provincia, sesionó este sábado en la ciudad de Sáenz Peña el Congreso Provincial del Partido Justicialista. Cumplió las formalidades de rigor, hizo asumir a sus nuevas autoridades y habilitó un debate político que no se cerró porque decidieron votar un cuarto intermedio hasta el viernes, oportunidad en que se sumarán no solo el gobernador Jorge Capitanich -que no participó de las deliberaciones pese a ser autoridad partidaria-, sino también el ministro y candidato, Sergio Massa.

El Congreso Provincial estaba programado para las 11, pero comenzó casi una hora más tarde, a la espera de Capitanich, que al final decidió no participar. Tampoco lo hicieron los dirigentes y congresales del sector de Gustavo Martínez, intendente de Resistencia, con quien esperan retomar el diálogo y conseguir un acuerdo, puesto que los votos obtenidos por Martínez en las PASO son los que le faltaron a Capitanich para ganar la elección y son los que faltarán en septiembre para definir el pleito en primera vuelta.

Esta situación elevó las expectativas del encuentro de este sábado en Sáenz Peña, porque muchos dirigentes que trabajan en el operativo salvataje en favor de la reelección de Capitanich, aventuraron un posible acuerdo entre “Coqui” y Martínez antes de que a la medianoche venza el plazo para la aceptación de las candidaturas habilitadas en las PASO.

Capitanich con Massa, en una reciente visita a la Cámara de Diputados

La cosa no ocurrió. Ni el acuerdo ni el desistimiento de Martínez, que no solo sigue en carrera, sino que fue el primero en presentar sus papeles en la Justicia Electoral para competir el 17 de septiembre. El mismo anuncio hicieron los apoderados de otros dos dirigentes alcanzados por el radar de la unidad y que fueron incluso funcionarios de alto rango y que decidieron competir en las Primarias por fuera del Partido Justicialista: el exgobernador Domingo Peppo y el exvicegobernador, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quien incluso estuvo a cargo del Gobierno del Chaco cuando Capitanich fue jefe de Gabinete de la Nación entre 2013 y 2015.

Pero además de la unidad, lejana por el momento, el Congreso debía cumplir con formalidades, como la asunción de sus nuevas autoridades. En este sentido, la diputada provincial Claudia Panzardi asumió como presidenta de la asamblea, mientras que Diego Bernachea lo hizo como presidente alterno. Además, durante la jornada asumió formalmente el resto de los integrantes de la nueva Mesa Directiva del Congreso Provincial; y fueron designados los integrantes de la Junta Electoral y del Tribunal de Disciplina. Asimismo, se avanzó en un análisis de la situación política y el plan de acción de cara a las próximas elecciones desde del PJ.

En ese sentido, un momento alto del Congreso ocurrió cuando el diputado nacional oriundo de San Martín, Aldo Leiva, habló del caso Cecilia Strzyzowski y llamó a diferenciar un hecho policial de un hecho político.

“Tenemos un gran desafío, parecido al 2007 y muy parecido al 2019 cuando teníamos todas las fichas desacomodadas. En el 2007, habían placas rojas de Crónica diciendo “ Ángel Rozas ganó por más del 3% ””, recordó el diputado que buscará renovar su banca en las próximas elecciones.

Luego de trazar el paralelo dada la difícil situación de este año, con una primaria adversa, remarcó que “es muy importante lo que podamos hacer nosotros desde el lugar que nos toca. Tenemos que decirle a cada uno de los chaqueños, que un hecho policial no se puede convertir en una herramienta política, que eso es criminal. Pero también tenemos que decirle a cada uno de los chaqueños que, si hay alguien a quien le duele el caso de Cecilia, es al peronismo de Chaco , porque siempre estuvo”.

“Al peronismo de Chaco sin ninguna duda le duele lo de Cecilia”. Es por ello que llamó a la militancia a “salir a decirle a cada vecino: “No te equivoques, nosotros los peronistas no nos podemos hacer responsables de las acciones individuales de los hombres, pero sí nos hacemos responsables de las cosas que nos corresponden””.

El Congreso del PJ del Chaco sesionó sin Jorge Capitanich

Es la primera vez que este caso, el del macabro femicidio de Cecilia Strzyzowski, que impactó de lleno en Jorge Capitanich y en su performance electoral, es abordado en un ámbito político del justicialismo, como un hecho en todo caso que hay que explicar, más allá de echar responsabilidades, puesto que los implicados en el crimen, no son otros que compañeros de militancia, por caso Emerenciano Sena, Marcela Acuña e incluso Quintín Gómez, candidato a diputado y ahora expulsado de las listas y del gobierno por una denuncia de violación.

Luego de las deliberaciones, las autoridades constituidas del Congreso resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, para sumar, en esa ocasión a Massa, quien asistirá al acto en conjunto con Capitanich.

Temas Actualidad política