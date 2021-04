Conrado Estol se cruzó con Sergio Berni: “Si esto es el Titanic, nos ofrecieron salvavidas y elegimos el violín”

El prestigioso neurólogo Conrado Estol se cruzó en varias oportunidades con el médico y ex militar, actual ministro de Seguridad bonaernse, Sergio Berni, y esgrimió fuertes críticas contra el funcionario kirchnerista, que debió responder ante la mesa de La Noche de Mirtha por cuanto acierto y error del gobierno le achacaron en la pantalla de Canal 13 este sábado. “Si esto es el Titanic, nos ofrecieron salvavidas y elegimos el violín” , dijo Estol, como en una analogía, para contestar al ministro que -como un boxeador en una pelea- buscaba responder con términos cercanos a la audiencia cada puñetazo que le lanzaban en la mesa.

En esas preguntas incisivas, Berni comparó la propia situación crítica del sistema sanitario y económico con el gran barco hundido: Titanic. La respuesta de Estol generó repercusiones en las redes sociales, al cruzarse nuevamente con Berni, cuando el ministro deslizó la idea de que el neurólogo era una persona enfrentada al peronismo y le dijo: “Voy a responder con doctrina del General Perón”.

Berni ...esto es el Titanic

Estol....uds en el Titanic eligieron el violín.....jajajajaaj

Pero Estol cuestionó los totalitarismos del mundo, y los comparó con el peronismo. Con tono docente, Estol -desde un plano más amplio y ya luego de varios cruces en el programa- miro a Berni, y dijo con tono paternalista: “Pragmatismo”, como indicándole una contestación sensata, concreta, y rebajando al mismo tiempo sin titubear -y a otra categoría intelectual- conceptos como el comunismo, el socialismo, el peronismo.

Sergio Berni tuvo un ida y vuelta con Conrado Estol: "Necesitamos comprar más vacunas"

Sergio Berni: “Axel Kicillof hizo los contactos para traer la vacuna rusa”

En medio de la segunda y grave ola de contagios de coronavirus Berni se refirió a los acuerdos con Rusia para negociar la compra de vacunas, y sostuvo: “Axel Kicillof hizo los contactos”.

Puntualmente, ahondó sobre detalles desconocidos del arribo de vacunas al país, y enfatizó: “Hace un año y medio atrás, nadie ponía un peso por la vacuna Sputnik, pero ahora todos la quieren; Kicillof hizo los contactos para traer la vacuna rusa. Tuvo la visión estratégica de no cegarse con ninguna de estas vacunas, que tienen un aporte geopolítico en su uso y comercialización”. Y agregó Berni: “Se han hecho todos los esfuerzos por adquirir vacunas; ahora, Estados Unidos tiene sobreproducción”.

El ministro de Seguridad aseguro desconocer los planes del Ejecutivo nacional respecto a un cierre total y manifestó que, actualmente, las restricciones “no son parejas para todos”. Con visión de reflexión y profundidad, pero sobre todo con mucha paciencia, enfatizó en que la Argentina “no tiene soberanía tecnológica” y que esa debe ser una de las principales enseñanzas de la pandemia, al tiempo que subrayó, en esa línea, que los hospitales tuvieron que generar sus plantas autónomas de producción de oxígeno.

Sergio Berni explica por qué defiende el cierrte total ante el colapso sanitario

En otro momento, Juana Viale lo interrumpió, y le preguntó por las “vacunaciones vip”, en una fuerte crítica al Gobierno, al que acusó de “jugar con la vida” de las personas. Berni fue tajante: “Eso estuvo muy mal, no voy a justificarlo; pero no me interesa discutir la vacunación vip. La política le desordenó la vida a la gente, y tiene que volver a recuperar su rol ordenador. Hay que tomar medidas excepcionales con costos grandes; costos económicos, educativos. Es momento de recapitular y entender que se necesita un orden en la sociedad. Hay que barajar y dar de nuevo”.

