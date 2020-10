Carlos Raimundi, embajador argentino en la OEA

El representante argentino en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, negó que haya "discrepancias" en el gobierno de Alberto Fernández sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y contó que habló hoy con el Presidente para "sellar la posición argentina".

"Gracias a una gestión de Eduardo Valdés, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores en Diputados, logré intercambiar dos mensajes con el Presidente para desmontar cualquier operación y sellar la posición argentina, que tiene ser única y seria", afirmó el embajador, en diálogo con radio El Destape

La cancillería argentina tomó ayer distancia de la defensa del régimen del venezolano Nicolás Maduro que hizo Raimundi frente a la denuncia de violaciones de los derechos humanos que expuso la ONU.

"Hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones de los derechos humanos", había dicho Raimundi el martes. Y provocó fuertes críticas de la oposición argentina y venezolana. La Cancillería dijo que no representaba la opinión del Gobierno.

"Dijeron que yo rechacé el informe de Bachelet. No se trató ese informe, sino el de otro organismo independiente de Naciones Unidas. Segundo, yo no tenía por qué rechazarlo. Nosotros hicimos comentarios desde la posición argentina, que es encontrar salidas pacíficas, no sumar sanciones", se defendió el funcionario.

Según Raimundi, "el informe de Bachelet es serio". "Expresa violaciones importantes a los Derechos Humanos y Argentina no puede no estar preocupada por eso", dijo.

El representante argentino en la OEA dijo que el gobierno de Fernández "busca facilitar caminos de salida" a la situación que se vive en Venezuela. "Esto hablé con el Presidente. Disipa cualquier operación de prensa", lanzó.

"Buscan ahondar grietas en el oficialismo argentino y nosotros tenemos que sellar la unidad del Frente de Todos", agregó.

