Coronavirus. ¿Cuáles son las diez provincias donde habrá regiones en ASPO?

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, extendió el ASPO en 10 provincias Crédito: Captura Youtube

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2020 • 17:49

En una nueva conferencia de prensa -junto al ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti- el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dispuso que el AMBA pase a una etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), pero anunció que en diez provincias habrá regiones que permanecerán, al menos hasta el 29 de noviembre, en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para contener la propagación del coronavirus.

"Este mejor tiempo que podemos empezar a vivir en el AMBA lamentablemente no alcanza a todo el país, porque hay varias provincias de la Argentina -diez en total-, que tienen regiones que siguen reclamando ese aislamiento sanitario, porque hasta el día de hoy no se conoce otra salida, otro remedio, que no sea el aislamiento para prevenir el contagio", indicó el Presidente.

¿Cuáles son las provincias donde habrá regiones en ASPO, según fuentes del Ministerio de Salud?

Chubut

Neuquén

Río Negro

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Provincia de Buenos Aires

Fuentes del Ministerio de Salud indicaron a LA NACION que, posteriormente, en cada uno de esos gobiernos provinciales decidirán los departamentos específicos que mantienen el ASPO.

Conforme a los criterios de Más información